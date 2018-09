Le maire Marc Demers, qui a retrouvé la majorité au conseil municipal, en a profité pour rebrasser les cartes.

Le conseiller dissident David De Cotis sera remplacé par Éric Morasse à la présidence du conseil d'administration de la STL.

« C'est un poste névralgique, qui est le prolongement de la Ville de Laval, a expliqué M. Demers. La Ville de Laval investit environ 80 millions dans la STL et le lien de confiance est essentiel. »

Dix élus ont voté en faveur de la proposition et dix autres ont voté contre. Une conseillère était absente au moment du vote et c’est la présidente du conseil municipal, Christiane Yoakim, qui a tranché : « Je vote pour la nomination de M. Morasse. »

Mme Yoakim a demandé à David De Cotis de quitter la salle à plusieurs reprises parce qu'il refusait de se calmer et de baisser le ton. Il a finalement pu y rester.

M. De Cotis, un des leaders du mouvement de contestation à la Ville de Laval, a dit respecter l'issue du vote.

« Ça fait quatre ans que j'étais président de la STL, a-t-il rappelé. J'ai fait un excellent travail avec les membres du conseil d'administration et si le maire a peur du lien de confiance, je pense que ça revient à lui. Nous autres, on gère un budget de la STL – plus de 130 millions de dollars – de façon responsable. »

En juin dernier, David De Cotis avait déjà été démis de ses fonctions de vice-président du comité exécutif.

Michel Poissant s'est vu retirer la présidence du comité de vérification de la Ville. Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Un autre conseiller dissident a été écarté de la présidence du comité de vérification de la Ville. Michel Poissant, qui a lui aussi occupé ce poste pendant quatre ans, sera remplacé par Yannick Langlois.

« Je pense le comité de vérif a un côté non partisan, a indiqué M. Poissant. À partir de là, c'est démocratique. C'est difficile pour moi de dire je ne respecte pas la décision, au contraire. »

Avec les informations de Diana Gonzalez