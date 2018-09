Le ministère a créé une banque de gènes vivants pour tenter de préserver les saumons de l’intérieur de la baie de Fundy, lorsque l’espèce a été jugée en voie de disparition au début des années 2000.

Des saumons juvéniles ont été recueillis dans la baie de Fundy et élevés dans des écloseries des Maritimes, à Mactaquac, près de Fredericton, et Coldbrook, en Nouvelle-Écosse, notamment.

Il s’agissait de conserver les caractéristiques génétiques du saumon de l’intérieur de la baie de Fundy et maintenir les populations jusqu’à ce qu’un rétablissement soit possible , selon un document du MPO.

Les saumons élevés en bassin étaient ensuite relâchés dans leurs rivières d’origine, des affluents de la baie de Fundy, dans l’espoir de préserver et de rebâtir les stocks.

Plus de 800 000 petits saumons ont ainsi été relâchés dans une douzaine de rivières en 2016.

Le saumon sauvage sur respirateur artificiel

Ce programme a permis de maintenir en vie la population de saumons sauvages de l’Atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy, selon l’évaluation faite par le MPO.

Le programme de banque de gènes vivants répond à son objectif principal, à savoir de maintenir la diversité génétique du saumon de l’intérieur de la baie de Fundy et de prévenir l’extinction de cette population , affirme Kent Smedbol, directeur de l’écologie des populations au MPO.

Sans ce programme, il est probable que les saumons sauvages auraient disparu des rivières qui donnent sur la baie puisque les montaisons d’adultes [y sont] trop faibles pour que la sélection naturelle y soit efficace , selon l'évaluation faite par le ministère.

Son rapport note également une ascendance de saumons d’élevage [...] dans les saumons capturés dans la rivière Upper Salmon (N.-B.) et d’autres rivières de l’intérieur de la baie de Fundy , signe que des saumons d’élevage fugitifs [...] semblent avoir frayé avec le saumon sauvage de l’Atlantique [...] menacé de disparition.

Le ministère en conclut que les montaisons de saumons adultes dans les rivières de l’intérieur de la baie sont trop faibles pour assurer la survie de cette espèce dans les conditions actuelles.

Pour sauver l’espèce, il pourrait devenir nécessaire de relâcher dans les rivières plus de saumons élevés dans des bassins, dans le cadre du programme de banque de gènes vivants, conclut le MPO.

Une ferme d'élevage de saumon de Cooke Aquaculture à Blacks Harbour, au Nouveau-Brunswick. Photo : Associated Press/Robert F. Bukaty

Des résultats inquiétants

Ces données sont alarmantes, selon Geoff Giffin, de la Fédération du saumon de l’Atlantique. Il réclame des tests génétiques plus poussés pour déterminer dans quelle mesure des saumons d’élevage échappés des fermes aquacoles fraient avec des saumons sauvages ainsi que l’élimination des saumons produits par ces croisements.

[...] les saumons d’élevage sont des animaux domestiqués et la science est très claire sur les conséquences de la domestication des saumons : après un certain temps, leur progéniture devient moins résistante et leur taux de survie diminue [...] , dit-il.

Kent Smedbol, affirme que le ministère a déjà agi. Il a déjà mis au point, selon lui, des tests et des techniques pour éliminer les variantes génétiques au sein des saumons sauvages des rivières donnant sur la baie de Fundy.

Avec des renseignements de Paul Withers, CBC