Le principal argument de la conseillère pour soutenir cette motion est la réduction du nombre de décès de piétons.

Les Calgariens veulent des rues plus sécuritaires et la réduction des limites de vitesse à l’intérieur des quartiers est une piste de solution. C’est un investissement judicieux pour rendre la marche plus sûre, d’autant plus que les collisions avec des piétons coûtent à la société 120 millions de dollars par année. Druh Farrell, conseillère municipale du quartier 7