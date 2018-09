De passage à Saint-Jean, Blaine Higgs s’est engagé à embaucher 20 nouveaux psychologues, en coordination avec le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick. Ces psychologues seraient ensuite retenus à contrat par le gouvernement pour réduire la liste d'attente pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement des troubles d'apprentissage chez les enfants. Les temps d'attente dépassent parfois trois ans, actuellement.

Plus de la moitié des postes de psychologues au gouvernement demeurent vacants, ce qui cause des temps d’attente scandaleux de plus de trois ans , dénonce le chef conservateur.

Pour combler le manque de professionnels dans le domaine, Blaine Higgs ferait appel à des psychologues du secteur privé pour répondre aux besoins dans les écoles.

PC Blaine Higgs promet de faire appel à des psy du secteur privé pour répondre aux besoins ds les écoles; promet de revoir ce qui nuit au recrutement de psy ds secteur public; but: réduire les temps d'attente pour évaluations et soins #elexnb pic.twitter.com/F9e196yfMd — Michel Corriveau (@MCorriveau_RC) 5 septembre 2018

Blaine Higgs s’engage aussi, s’il est élu, à recruter et retenir plus de psychologues dans le système public. Ces psychologues se font rares, selon lui, parce qu'ils sont sous-payés par rapport à leurs collègues du secteur privé. Il souhaite remédier, à long terme, à la situation.

Il promet également de créer jusqu’à 10 postes de stagiaires certifiés pour les étudiants des cycles supérieurs en psychologie dans la province.

Ces engagements coûteraient 17 millions de dollars sur quatre ans, estime Blaine Higgs.

Un pas dans la bonne direction, estime un expert

À première vue, c’est encourageant , lance l’ancien ombudsman et défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Bernard Richard.

Je pense que ce que le parti conservateur propose, c’est de traiter immédiatement ou le plus tôt possible des besoins en faisant appel à des psychologues dans le secteur privé parce que c’est évident qu’il y a des défis quant au recrutement et la rétention des psychologues dans le secteur public , déclare-t-il.

Ça peut aider à combler un besoin que j’estime urgent. Bernard Richard