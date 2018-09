Un texte de Jérôme Labbé

Cet engagement, qui vise les personnes âgées, fait partie de ceux qui seront présentés un peu plus tard ce matin par le chef du PQ, Jean-François Lisée.

Outre la climatisation des CHSLD, le parti prendra l’engagement d’instaurer un crédit d’impôt « solidarité aînés » et d’ajouter 200 millions de dollars aux sommes déjà allouées au Plan québécois des infrastructures (PQI) pour la rénovation des CHSLD vétustes.

Comme annoncé dans sa plateforme électorale dévoilée avant la campagne, le PQ s’engagera aussi à changer les règles afin de permettre aux hygiénistes dentaires de faire des nettoyages en CHSLD et à former des équipes d’infirmières et de pharmaciens en CHSLD.

L’annonce a lieu au Centre culturel de l’amitié de Rimouski en présence du député sortant de Rimouski, Harold Lebel, et du candidat péquiste dans Rivière-du-Loup–Témiscouata, Vincent Couture.

Ensuite, la caravane péquiste achèvera, avec des arrêts à Rivière-du-Loup et au chantier naval Davie, à Lévis, une tournée de l’Est-du-Québec entamée vendredi dernier.

Le chef de la Coalition avenir Québec promet lui aussi de climatiser tous les CHSLD. Il s'agit d'un changement de cap pour François Legault qui, lorsqu'il était ministre péquiste de la Santé, était contre cette idée, invoquant des coûts trop élevés.

