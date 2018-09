Des inscriptions sur les trottoirs serviront à indiquer aux enfants des chemins désignés pour se rendre à l'école. Des affiches visent également à rappeler leur présence aux automobilistes.

Les corridors ont été installés autour des écoles Saint-Paul-Apôtre, Saint-Albert-le-Grand et Sainte-Odile. Il n'y a aucun transport scolaire par autobus dans ces établissements. Des lettres seront également envoyées aux parents pour les informer du projet.

« Ç'a toujours été un des enjeux principaux, la sécurité routière dans les quartiers, particulièrement aux abords des écoles », rappelle Suzanne Verreault, conseillère du district de Limoilou.

D'autres mesures viendront s'ajouter à ce projet-pilote qui pourrait s'étendre à d'autres écoles de la ville.

« Le Service de police va faire quand même une surveillance plus accrue et on va pouvoir installer un radar photo mobile éventuellement », insiste la conseillère.