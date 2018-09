Le blogueur Charles LeBlanc, de Fredericton, le connaissait sous le diminutif de « Matt ». Il s’est souvenu, il y a quelques jours, qu’il l’avait interviewé l’an dernier.

M. LeBlanc affirme qu’il a presque perdu connaissance quand il a compris que son copain était accusé.

Quatre accusations de meurtre prémédité pèsent sur Matthew Vincent Raymond pour la mort par balle des policiers Robb Costello, 45 ans, et Sara Burns, 43 ans, et des civils Donnie Robichaud, 42 ans, et Bobbie Lee Wright, 32 ans.

Matthew Vincent Raymond avait attiré l’attention de Charles LeBlanc le 3 juin 2017 parce qu’il manifestait en homme-sandwich devant l’édifice de l’Assemblée législative. Il dénonçait l’adoption de la motion M-103 qui demandait un plan national contre le racisme, dont l’islamophobie. Le message Non à la charia était écrit en anglais sur son panneau sandwich.

Il en avait beaucoup à dire sur ses croyances que le monde musulman et les immigrants allaient détruire le Canada , affirme Charles LeBlanc.

L’enregistrement vidéo dure sept minutes et demie. On voit M. LeBlanc lui demander d’où il tient ses informations et s’il consomme des drogues. Le manifestant lui répond qu’il s’informe sur l’Internet .

Matthew Vincent Raymond est souriant et répond volontiers aux questions de Charles LeBlanc dans sa vidéo publiée sur YouTube. Photo : YouTube/Charles LeBlanc

Charles LeBlanc lui demande plus de précision, s’il craint de dévoiler sa source, et pourquoi il est si fâché.

Matthew Vincent Raymond répond qu’il ne croit pas tout ce qu’il voit ou entend, qu’ils parlent des frontières et d’autre chose, et qu’ils en parlent sur Rebel Media .

Il ajoute que les médias ont la directive de rester « bouche cousue » au sujet de l’immigration.

Lorsque Charles LeBlanc lui demande s’il est paranoïaque, puis s’il souffre d’un autre problème de santé mentale, il répond par la négative dans les deux cas. M. LeBlanc lui demande ensuite s’il consomme du cannabis. Matthew Vincent Raymond répond que [Justin] Trudeau l’a fait, alors oui, et voilà .

Un Matthew Vincent Raymond différent

Charles LeBlanc ajoute qu’il a revu, une semaine avant la fusillade, Matthew Vincent Raymond à un café, où « dernièrement il restait assis en regardant droit devant lui sans bouger pendant près d’une heure ».

Il ne bougeait pas du tout. Je l’ai photographié et il ne souriait même pas. Alors, j’ai traversé la rue et je lui ai demandé comment il allait et s’il était toujours paranoïaque. Je lui ai montré la photographie. Il m’a demandé de la supprimer, et c’est ce que j’ai fait , explique Charles LeBlanc.

Le blogueur ajoute que l’homme qu’il appelait familièrement Matt semblait avoir changé.

Dans ma vidéo, il riait, il parlait. Mais lorsque je l’ai vu une semaine avant la tragédie, lorsque je lui ai parlé et que je l’ai photographié, je vous dis que ce gars était différent.

D’après un reportage de Catherine Harrop