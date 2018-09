Selon la police britannique, les deux individus, identifiés comme étant Alexander Petrov et Ruslan Bochirov, sont désormais recherchés pour conspiration en vue de commettre un meurtre et usage et possession de Novitchok, un puissant agent neurotoxique.

Les noms des deux suspects sont toutefois considérés comme des pseudonymes, a précisé le chef de la police antiterroriste, Neil Basu, lors d'un point presse.

L’ex-espion russe Sergueï Skripal a été empoisonné le 4 mars dernier par un poison en aérosol alors qu’il se trouvait dans un parc de Salisbury avec sa fille Ioulia, venue de Moscou pour le visiter.

Les deux avaient été gravement empoisonnés et avaient de peu échappé à la mort.