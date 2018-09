Le Parti libéral tient malgré tout à sa promesse de geler les tarifs de l’électricité pendant quatre ans si ses candidats remportent les élections.

Les libéraux croient que les consommateurs méritent un répit et qu’Énergie NB peut mieux gérer ses dépenses et ses revenus pour geler ses tarifs, explique Jonathan Tower, porte-parole du Parti libéral, dans un courriel envoyé à CBC, mardi.

L’an dernier, Énergie NB avait fait la totalité de ses profits (23 millions de dollars) au premier trimestre. La société espère réaliser des profits totalisant 62,3 millions cette année.

Les ventes à l’extérieur diminuent

Le printemps est habituellement une période des plus lucratives pour Énergie NB à cause de la vigueur du courant qui fait tourner les turbines de ses barrages à la fonte des neiges. Mais les inondations du printemps dernier ont tout fait tomber à l’eau.

La crue printanière a commencé plus tard et a duré moins longtemps que d’habitude, ce qui a réduit la production d’hydroélectricité, explique un rapport publié par Énergie NB.

Il y a eu trop d'eau trop rapidement au printemps pour que les barrages génèrent de l'électricité comme d'habitude. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

La production d’hydroélectricité a donc rapporté 18 millions de dollars de moins que prévu dans le budget au premier trimestre.

La production d’énergie nucléaire a aussi été moindre que prévu. La centrale de Point Lepreau devait être à l’arrêt pendant 35 jours au printemps pour des travaux d’entretien, mais ces derniers ont plutôt duré 53 jours. Cela a coûté des millions de dollars.

La mise à l’arrêt prolongé de Point Lepreau et la production des barrages hydroélectriques ont contribué à la baisse des ventes d’énergie à l’extérieur de la province. Elles se sont élevées à 17 millions de dollars de moins que l’an dernier.

Énergie NB reste silencieuse

La société de la Couronne n’a pas fait de commentaires sur ses résultats financiers mardi, et elle n’a pas publié de communiqué pour les annoncer comme elle avait l’habitude de le faire depuis le début de la publication de ses rapports trimestriels, en 2011.

Ses profits de 4 millions de dollars au printemps sont vraisemblablement décevants pour elle.

Énergie NB n’avait pas annoncé les profits qu’elle espérait réaliser au premier trimestre, mais dans les dernières années elle a eu des objectifs aussi élevés que 43 millions de dollars.

La centrale nucléaire de Point Lepreau a été à l'arrêt plus longtemps que prévu ce printemps. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

La société de la Couronne n’a pas fait de commentaire non plus sur la promesse des libéraux de geler ses tarifs pendant quatre ans, mais la direction exprime une préoccupation dans une note distribuée aux employés et obtenue par CBC.

La note a été distribuée peu après que le chef libéral, Brian Gallant, a fait cette promesse.

Il y a eu plusieurs annonces dans les médias concernant Énergie NB, explique la note. Elle précise que la direction ne fait pas de commentaires en raison des élections en cours. Elle dit comprendre que ces annonces peuvent distraire les employés, et elle leur conseille de se concentrer sur leur travail.

D’après un reportage de Robert Jones