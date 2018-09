Le rapport financier, dont la publication a été retardée à la demande du parti, fait état d’un actif de 6,2 millions de dollars et un passif de plus de 9 millions de dollars.

Le NPD n’a pas connu une situation financière similaire depuis 2001, selon les données d'Élections Canada.

L’exercice 2016 n’était pas meilleur. Le parti a terminé l'année dans le négatif avec 1,7 million de dollars.

Le NPD a dépensé 7,2 millions de dollars en 2017, alors que ses revenus ont été estimés à 5,9 millions de dollars. Le déficit de fonctionnement total pour l'exercice était de 1,4 million de dollars, ce qui représente la moitié du déficit de fonctionnement pour l’année 2016.

Dans une entrevue à CBC, un porte-parole du parti précise que ces chiffres ne couvrent pas tous les actifs du NPD. « Le rapport ne tient pas compte de la valeur accrue de l'édifice Jack Layton [le siège social du NPD au centre-ville d'Ottawa], ce qui fait que notre actif net réel est positif », défend Guillaume Francoeur.

« Après quelques années de sous-performance après les élections de 2015, les finances du NPD sont maintenant à la hausse et nous sommes confiants que ces tendances continueront de s'améliorer à l'aube d'une année électorale », ajoute-t-il.

La situation date toutefois d'avant l'avènement de Jagmeet Singh, à la tête du NPD depuis octobre. Dans les faits, il n'a été à la barre du parti que pendant les trois derniers mois de 2017.

Les données sur la santé financière du NPD pour l'exercice en cours ne seront affichées que l'été prochain, quelques semaines avant le début de la campagne électorale fédérale de 2019.

Espèces et marge de crédit

Les retraits en espèce du compte bancaire du parti et l’utilisation de la marge de crédit ont contribué à la dégringolade financière du NPD. Le parti a terminé l'année 2016 avec environ 2,5 millions de dollars en espèces dans le compte. À la fin de 2017, ce montant avait chuté de 2,1 millions de dollars pour s'établir à seulement 378 000 $.

Le NPD a également eu recours à sa marge de crédit à hauteur de 1,45 million de dollars.

Le rapport indique toutefois que les néo-démocrates ont pris des mesures pour réduire leurs dépenses et ainsi compenser le manque à gagner. Le NDP a aussi réduit ses salaires et avantages sociaux d'environ 21 %.

La cure minceur a affecté les frais de voyage et d'accueil, qui ont diminué d'environ 38 %.

Le NPD souffre encore de la perte de la subvention par vote financée par l'État éliminée progressivement par le gouvernement conservateur de Stephen Harper au cours de son dernier mandat. De 2004 à 2015, l'allocation a rapporté au NPD une moyenne de 4,6 millions de dollars par année.

Comparativement aux autres partis, les finances des néo-démocrates sont en mauvais état. Les libéraux et les conservateurs ont terminé 2017 avec un actif net de 1,7 million de dollars et 1,5 million de dollars, respectivement. Ils ont également terminé l'année avec plus d'argent à la banque. Les conservateurs avaient 4,8 millions de dollars en espèces à la fin de l'année, comparativement à 1,6 million de dollars pour les libéraux et 1,3 million de dollars pour le Parti vert du Canada.

D'après les informations d'Éric Grenier.