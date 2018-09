Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Une cinquantaine de personnes ont assisté à la visite du chef libéral à Sept-Îles. Il rencontré à huis clos des chefs des communautés innues de la Côte-Nord pour entendre leurs préoccupations.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, qui a également rencontré les chefs du Parti Québécois et de la Coalition avenir Québec, s'est entretenu avec le chef libéral pour lui faire part des besoins de la municipalité.

Le Parti libéral, c'est le parti qui appuie le plus notre projet Apuiat , a-t-il rappelé.

Philippe Couillard a également présenté ces engagements concernant son projet de décentralisation gouvernementale au profit des régions.

L'annonce suscite de vives réactions. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, accueille par exemple avec beaucoup d'enthousiasme cette promesse et espère qu'elle se réalisera.

Le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Christian Daigle, affirme qu'il s'agit d'une annonce purement électoraliste.

Une dizaine de personnes, membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont manifesté devant l'hôtel des Gouverneurs, mardi soir, pendant que le chef libéral, Philippe Couillard, rencontrait les militants de son parti.

Selon un responsable de la manifestation, il s'agissait d'un moment opportun pour faire pression sur le gouvernement avant les élections.

Robert Blais, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des services paratechniques, auxiliaires et de métiers de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, affilié à la CSN Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau