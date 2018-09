L’indice de gravité de la criminalité connaît une légère hausse de 5,8 % comparativement à l’année précédente. Notamment, le nombre de vols qualifiés et d’agressions sexuelles est en augmentation sur le territoire.

Les dossiers concernant des affaires d’enlèvement ou de séquestration sont à la baisse.

Les statistiques demeurent stables pour ce qui est des conduites avec les facultés affaiblies.

Cette situation démontre que, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, le message est encore difficile à faire passer chez les automobilistes.