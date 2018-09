Un texte de Marilyn Marceau

La Ville de Trois-Rivières compte deux conseillers municipaux de moins qu'avant (14 au lieu de 16), ce qui alourdit la tâche des élus selon le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac François Bélisle. Il fait partie du sous-comité qui se penche sur la question.

Les districts des conseillers comptent plus de citoyens qu'avant. On siège aussi à plus de comités et de groupes de travail. En réalité, la moyenne d’heures [passée dans le rôle de conseiller], ça varie entre 35 et 42 heures par semaine, avant on était vraiment autour de 20 à 25 heures , dit-il.

L'autre grand changement, c'est que l'allocation de dépenses des conseillers sera imposable à partir du 1er janvier par le gouvernement canadien.

La portion imposable, c’est environ 30 000 dollars et la portion non imposable, c’est autour de 14 000 dollars , explique François Bélisle.

On roule donc avec un revenu d’autour de 50 000 dollars, mais qui sera d’environ 44 000 dollars [une fois la portion de l’allocation de dépense imposable] , précise-t-il.

Le comité qui s'occupe de la révision du salaire affirme avoir fait des comparatifs avec d'autres villes, mais préfère ne pas dire dès maintenant de combien la hausse pourrait être.

L'approbation du maire nécessaire, mais loin d'être acquise

L'appui du maire est essentiel pour qu'une hausse des salaires entre en vigueur au sein du conseil municipal. Il faut aussi que 10 des 14 conseillers soient en faveur de ce changement.

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, reconnaît que les élus vont perdre au moins 6000 $ de leur revenu avec l'imposition de l'allocation de dépenses.

Il croit toutefois que les conseillers auraient dû parler de leur souhait de hausser leur salaire durant la campagne électorale, « question de transparence ».

Le maire Yves Lévesque reconnaît que le changement dans la portion imposable est « choquant », mais il ne croit pas que ça justifie une hausse des salaires.

Le contribuable, quand on augmente le compte de taxes, quand les taxes scolaires ont [fait un grand bond], il n’est pas allé voir son employeur pour dire : “je paye plus d’impôt, voulez-vous augmenter mon salaire?” Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières

Le maire affirme qu'il voterait contre un avis de motion qui demande la hausse des salaires « à moins qu’on arrive avec une consultation [publique] qui tient la route ». Il ajoute qu'il aimerait que la décision soit unanime; que les 14 conseillers l'appuient.

Entre temps, François Bélisle relate qu'il a dû couper le nombre d'heures qu'il consacre à son métier d’avocat pour exercer ses fonctions d'élus. Il affirme que si le salaire n'est pas augmenté, il devra revoir sa présence sur certains comités de la Ville.

Je ne suis pas venu en politique pour m’enrichir, mais pas pour m’appauvrir non plus. François Bélisle, conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac

Le conseiller municipal François Bélisle reconnaît que le comité qui se penche sur la révision des salaires, formé de trois conseillers municipaux, dont la mairesse suppléante Ginette Bellemare, devra cesser ses recherches si le maire s'oppose fermement et sans équivoque à une hausse des salaires.