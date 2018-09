La mairesse Josée Néron a modifié le règlement intérieur qui avait été adopté lors de la fusion de la ville en 2002.

C’est 20 changements au règlement intérieur, on sait que le règlement intérieur avait été voté lors de la fusion de la ville en 2002. À cette époque, le maire avait négocié avec l’ancien conseil leur disant qu’il y avait beaucoup de choses à faire et que c’était mieux de centraliser les pouvoirs pour accélérer le processus. Ç’a probablement eu sa raison d’être à ce moment-là. Mais en 2018, je juge que les choses devaient être repensées , explique Josée Néron.

La mairesse souhaite ainsi redonner l’ensemble du pouvoir au conseil municipal.

Il s’agit d’un moment historique pour Saguenay Josée Néron, mairesse

Par exemple, le comité exécutif ne pourra plus intenter en procès ou donner une subvention de 100 000 $ et plus sans obtenir l'accord du conseil municipal.

« Tout contrat de 100 000 $ et plus ne pourra être octroyé à moins que déjà, au niveau du conseil municipal, des règlements d’emprunt aient été votés, prévu en ce sens. Le comité exécutif ne pourra plus amener la ville en procès, ça, c’est quelque chose de majeur qui a coûté des millions de dollars. On a qu’à penser au procès sur la prière, au procès sur BTF »,ajoute la mairesse.

Aussi, le comité exécutif ne pourra plus octroyer de contrat individuel de travail avec un employé.

Cette annonce a été faite lors du conseil municipal qui se tenait mardi soir.