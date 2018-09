Deux des trois candidats au poste de conseiller dans le quartier de Cumberland ont débattu devant une quinzaine de personnes à l'invitation du MIFO, de l'Association des communautés francophones d'Ottawa et du Regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale.

Le conseiller sortant Stephen Blais et l'autre personne candidate, Cameron Rose Jette, âgée de 20 ans, ont échangé en français. Le troisième candidat dans Cumberland, Jensen Boire, n'était pas présent.

Toutes les personnes qui [ont été] conseillers pour Cumberland étaient des hommes, étaient des hommes blancs, étaient des hommes cisgenres. Donc, je veux apporter de nouvelles opinions, de nouvelles voix , a indiqué Cameron Rose Jette, qui ne s'identifie ni comme homme ou femme.

À l'issue du débat, M. Blais, qui sollicite un troisième mandat, a indiqué être satisfait de la teneur des échanges. Certainement, nous sommes très différents dans notre perspective sur le quartier, sur la ville et sur la politique, et on va voir le 22 octobre qui va gagner , a-t-il dit.

Radio-Canada a échangé avec certains des citoyens qui se sont déplacés au Centre culturel d'Orléans pour le débat. Ces derniers ont affirmé être préoccupés par les questions du logement, du transport en commun et l'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap.

Les débats du MIFO pour les quartiers Innes et Orléans auront lieu respectivement mercredi et jeudi.

Avec les informations de Yasmine Mehdi