Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Comme elle est tenue par la loi de le faire, Sept-Îles prévoit permettre la culture du cannabis dans les parcs industriels Vigneault et Ferco.

Sans vouloir donner plus de détails sur le promoteur, le maire Réjean Porlier soutient qu'empêcher toute production sur le territoire, en plus d'être illégal, relève de l' autruche qui se met la tête dans le sable .

Le cannabis, il va s'en consommer, ça va être légalisé. Donc, il va y avoir des endroits au Québec où il va y avoir de la production. Pourquoi dans notre cour, on se dirait qu'on n'en produirait pas? Si l'idée derrière ça, c'est de dire si on n'en produit pas, il ne s'en consommera pas, on manque le bateau , soutient-il.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier. Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Nous, on veut encadrer et essayer d'être responsables, déterminer certaines zones. Ça ne se fera pas n'importe où. En même temps, on sait qu'il y aura une réglementation très sérieuse par le gouvernement fédéral. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Consultation

Afin de s'assurer que les inquiétudes citoyennes soient entendues, une séance publique de consultation s'est tenue mardi soir, à l'hôtel de ville.

L'hôtel de ville de Sept-Îles Photo : Radio-Canada

Une dizaine de citoyens ont répondu à l'appel. Tous ou presque étaient résidents de la plage Monaghan, située près du parc industriel Ferco.

Ils ont dit craindre de voir de la pollution lumineuse, de l'odeur ou encore un bruit de ventilation déranger le secteur. C'est un quartier tranquille, a protesté un citoyen de la plage Monaghan. S'il y a du bruit, de la ventilation, de la lumière, je ne suis pas venu pour ça!

Une dizaine de citoyens ont fait part de leurs craintes de voir une usine de cannabis près de leur quartier résidentiel. Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Le maire Porlier a tenu à les rassurer, garantissant qu'il préviendrait toutes « les nuisances ». Rappelant que tout parc industriel crée une forme ou une autre de pollution, il a prévenu que les inquiétudes devront être fondées. Ainsi, la Municipalité effectuera des recherches supplémentaires pour rassurer les citoyens sur les points soulevés par l'assistance.

Tout ça ne se règle pas ce soir , a mentionné Réjean Porlier.

« Pas dans ma cour », dit une conseillère

La conseillère Louisette Doiron-Catto s'oppose au changement du zonage du parc industriel Ferco, situé dans son district. Pour celle qui a œuvré durant des décennies dans le milieu de l'enseignement, elle affirme que la consommation de cannabis « est contre [ses] valeurs ».

Elle incite les citoyens de son district, celui de Moisie-les-Plages, à refuser l'amendement au règlement de zonage industriel.

Pour ce faire, entre le 20 et le 27 septembre, les citoyens habitants dans les zones résidentielles jouxtant les zones industrielles soumises au changement de zonage pourront remplir un formulaire témoignant de leur opposition. Si plus de 12 personnes par zone résidentielle s'y opposent, un référendum sera déclenché dans ladite zone.

Louisette Doiron-Catto fournira l'information aux résidences concernées.

Louisette Doiron-Catto, conseillère du district de Moisie-les-Plages Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Nous sommes en démocratie. C'est aux citoyens de se faire entendre. Louisette Doiron-Catto, conseillère du district de Moisie-les-Plages

Zonage pour la vente de cannabis

Quant au zonage pour la vente du cannabis, l'amendement prévoit que la boutique de la Société québécoise du cannabis aura pignon sur le boulevard Laure, entre les rues Bourgeois et Napoléon.

Le futur point de vente ne pourra cependant se trouver près du centre socio-récréatif.

La loi québécoise s'appliquera également. Celle-ci interdit les commerces de vente à moins de 250 mètres des écoles primaires et secondaires.

C'est la SAQ qui sera propriétaire de ce magasin de cannabis.