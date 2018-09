Les régions, pour les gens de la ville, c'est uniforme, monolithique, des endroits d’où on extrait des ressources naturelles, mais où il ne se passe pas grand-chose et où les électeurs se sentent délaissés.

Avant la campagne électorale, on se dit que les partis se font une liste de coins à visiter, plus pour pouvoir dire qu'ils sont passés par là que parce que ça compte vraiment. Ça donne des annonces du genre de celle du Parti québécois de baisser le coût des permis de chasse et pêche.

Ou encore d’offrir l’accès à Internet haute vitesse. Là-dessus, les libéraux ont un certain culot. En 2003, il y a 15 ans, Jean Charest faisait exactement la même promesse, sans qu'elle ne soit tenue.

Mais le vrai test pour savoir si les régions sont importantes, il viendra plus tard, quand ça comptera vraiment, dans la dernière ligne droite des élections. Si les chefs reviennent vous voir à ce moment-là, c'est qu'ils auront vraiment besoin de vous.