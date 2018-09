Les chefs du Parti libéral du Québec (PLQ) et du Parti québécois, les deux partis qui se sont séparé les circonscriptions de l'Est-du-Québec lors du dernier scrutin, sont demeurés une seconde journée dans la région pour tenter de maintenir leurs acquis, voire de faire des gains le 1er octobre. Québec solidaire a pour sa part complété son équipe avec deux nouvelles candidatures dans l'Est. Seule la Coalition avenir Québec (CAQ) semble se faire plus discrète.