Un texte d’Anaïs Brasier

C’est quand même une progression significative [par rapport à] 2014 , lance fièrement Norma Dubé, directrice du groupe Femmes pour le 50 %. On passe de 33 % à 42 %. C’est beaucoup dans un seul cycle électoral. On passe de 64 femmes à 81 femmes.

Je célèbre, je crie victoire sur le toit des édifices. Norma Dubé, directrice du groupe Femmes pour le 50 %

Norma Dubé, ancienne sous-ministre à la Direction de l'égalité des femmes au Nouveau-Brunswick, est l'une des fondatrices du groupe Femmes pour 50 %. Photo : CBC

En réalité, il y a 89 candidates, qui représentent 40 % de l'ensemble des candidats, mais le groupe Femmes pour le 50 % ne comptabilise pas les 8 candidates de l’Alliance des gens, avec qui il n’a pas travaillé au cours de la dernière année pour faire avancer la place des femmes en politique provinciale au Nouveau-Brunswick.

Quels partis ont atteint la parité hommes-femmes?

Deux partis ont atteint la parité hommes-femmes au sein de leurs troupes : le Parti vert (23 candidates sur 47) et le Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick (25 candidates sur 49).

Je me suis engagé à avoir 50 % de femmes candidates à cette élection et je suis très fière aujourd'hui de dire que le NPD est le premier parti à présenter 51 % de femmes , lance Jennifer McKenzie, chef du NPD.

Jennifer McKenzie, chef du NPD, est fière d'être la chef du seul parti du Nouveau-Brunswick à avoir atteint la parité chez les candidats. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Pas de parité chez les libéraux et les progressistes-conservateurs

Le Parti libéral et le Parti progressiste-conservateur n’ont pas atteint la parité au sein de leurs troupes. Qu’importe, ils sont satisfaits de leurs résultats.

On a 19 des 49 candidats et candidates dans la province du Nouveau-Brunswick pour le Parti libéral qui sont des femmes , affirme la candidate de Moncton-Nord-Ouest pour le Parti libéral, Courtney Pringle-Carver. L’objectif de notre parti était d’avoir 50 % candidates libérales dans les circonscriptions dans lesquelles il n’y a pas de député libéral sortant. Dans ce cas-là nous avons atteint notre but.

Courtney Pringle-Carver, nouvelle députée de la circonscription de Moncton-Nord-Ouest. Photo : Facebook

Nous avons 14 candidates [sur 49 candidats]. Mais ce sont toutes des femmes fortes et des candidates fortes , lance quant à elle Nicolle Carlin, directrice des relations avec les médias du Parti progressiste-conservateur.

Elle explique par ailleurs que le Parti progressiste-conservateur n'impose pas de candidats aux circonscriptions; tous sont choisis lors de congrès d’investiture. La parité chez les candidats est ainsi plus difficile à atteindre.

Norma Dubé rappelle que les libéraux et les progressistes-conservateurs ont déjà plusieurs députés sortants et qu’ils ont cette culture politique que normalement ces personnes-là ne font pas face à une compétition au congrès d’investiture . Seulement 16 % des députés de l’Assemblée législative étaient des femmes lors de sa dissolution.

Objectif 2022

Le prochain défi c’est de s’assurer que ces femmes-là, ça se traduit en plus de députées élues le 24 septembre , souligne Norma Dubé. En 2014, seulement 16 % des élus étaient des femmes au Nouveau-Brunswick.

Et après le 24 septembre, le groupe Femmes pour le 50 % continuera de travailler pour atteindre la parité hommes-femmes au sein des candidats provinciaux en 2022.

Il n’y a aucune excuse qu’on n’atteigne pas le 50 % en 2022. Norma Dubé, directrice du groupe Femmes pour le 50%

Personne n’était disponible pour une entrevue au Parti vert du Nouveau-Brunswick. L’Alliance des gens n’a pas donné suite à la demande d’entrevue de Radio-Canada.