La multinationale y développe sa gamme de produits sans fil, de plein air et d'exercices physiques. Dans son édifice, capable d’accueillir jusqu'à 200 employés répartis sur plus de 2000 mètres carrés au rez-de-chaussée et presque autant à l'étage, on ne produit pas et on ne vend pas, mais on développe des technologies.

« On aurait sans doute payé un loyer moins cher à Calgary, mais Cochrane fait partie du mode de vie pour lequel nous créons nos produits », dit Jim Rooney, le directeur général de Garmin Canada.

La municipalité située tout près des montagnes Rocheuses est donc un endroit idéal pour tester les nouveaux produits de l’entreprise.

« Le fait que ça soit un endroit parfait pour fonder une famille, la proximité des montagnes, de l'aéroport et de la grande ville font que nous avons vraiment le sentiment d'avoir le meilleur de tous les mondes ici », dit-il.

Il faut dire aussi que Garmin avait racheté, en 2006, l’entreprise technologique locale de Jim Rooney, Dynastream Innovations. Même si l’entreprise ne s’identifiait pas sous le nom « Garmin », elle a exercé ses activités pendant 12 ans dans la municipalité albertaine.

C’est vraiment important pour moi de voir grandir l’entreprise à Cochrane. Jim Rooney, directeur général de Garmin Canada

Il s’agit d’un sentiment partagé par le maire de la municipalité, Jeff Genung, qui rêve déjà de voir Cochrane comme le nouveau pôle canadien d’innovations et de haute technologie.

« Nous avons déjà d'autres entreprises technologiques ici. Nous avons une taxe d'entreprises très basse. En tant que communauté, nous sommes très bien placés pour en attirer encore plus », affirme-t-il.