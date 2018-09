Deux équipes de plongeurs ont fouillé le secteur, à partir du lieu exact de l'accident, à environ 200 m de la rive. Ils ont utilisé un sonar pour effectuer leurs recherches. Le vent et le puissant courant rendent leur travail difficile.

Les conditions n'étaient pas idéales non plus lorsque Stéphane Leduc est arrivé sur la scène, samedi après-midi. Le résident de Saint-Eugène, dans l'Est ontarien, faisait partie des premiers arrivants après l'accident.

Nous étions quelques personnes, trois groupes de personnes arrivées sur la scène en premier , explique celui qui navigue régulièrement avec sa famille dans l'archipel des Mille-Îles, à l'est de Kingston.

On a tous essayé de faire notre possible. Stéphane Leduc, témoin

Rapidement, M. Leduc et les autres plaisanciers ont appris qu'une personne manquait à l'appel, bien qu'ils ignoraient encore qu'il s'agissait d'un garçon de 11 ans. Selon les policiers, ce dernier ne portait pas de dispositif de flottaison.

Il y en a qui ont tenté de plonger à plusieurs reprises, sans succès. Il y a une personne qui est allée voir à l'intérieur du bateau. Il était carrément [à l'envers], elle est allée voir à l'intérieur s'il n'était pas pris là , relate le père de famille.

Le fort courant et le nombre d'embarcations qui circulaient sur le plan d'eau samedi ont rendu les conditions difficiles pour les bons samaritains, qui ont fait leur possible jusqu'à l'arrivée de la Garde côtière canadienne.