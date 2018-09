Un texte de Jérôme Labbé

Sur scène, Jean-François Lisée ne lit pas. Ou si peu. Quelques notes, qu’il dépose généralement sur son lutrin, et auxquelles il se réfère rarement, voire jamais. Comme mardi soir, au restaurant Le Rallye, à Rimouski.

Le discours n’est jamais tout à fait le même. Le chef péquiste commente l’actualité du jour, mais certaines idées reviennent constamment, facéties à l’appui. Les journalistes les ont entendues 100 fois déjà, mais les militants, eux, semblent apprécier.

1. « Je n’arrête pas de dire à mes organisateurs de prendre des salles plus grandes! »

C’est que les salles louées par le Parti québécois pour organiser ses rassemblements sont toujours pleines à craquer. Jean-François Lisée commence souvent ses discours avec ce commentaire, suggérant que le militantisme au Parti québécois est toujours bien vivant. « N’appelez surtout pas les pompiers! » rajoute-t-il souvent. Mais l’image serait-elle aussi forte dans une salle plus grande, mais moins remplie?

2. « Vous avez détesté l’austérité libérale; vous détesterez l’austérité caquiste. »

De par sa position de favori dans les sondages, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, demeure la cible la plus fréquente dans les discours de M. Lisée. En l’associant aux premières années du gouvernement Couillard, marquées par d’importantes compressions dans le secteur public, le chef péquiste laisse entendre que ces coupes ont été mal accueillies par les électeurs, et que ce serait encore pire si la CAQ prenait le pouvoir le 1er octobre.

3. « Le programme de la CAQ gagne à être méconnu. »

Jean-François Lisée se fait un plaisir de rappeler aussi souvent qu’il le peut que l’ambitieux plan de la CAQ pour construire de toutes nouvelles « maisons des aînés » qui remplaceraient les CHSLD s’étale jusqu’en 2038, soit dans 20 ans. Il propose en contrepartie des mesures qui, selon lui, auraient un impact plus rapide sur la qualité de vie des personnes âgées, comme une augmentation du financement pour les services de soutien à domicile d’au moins 100 millions de dollars par année pendant cinq ans.

4. « Le seul gars qui mériterait d’être déporté, c’est celui qui a pensé à cette proposition-là. »

M. Lisée dénonce la proposition caquiste de demander à Ottawa d’expulser les immigrants qui, trois ans après leur arrivée au Québec, échouerait à un test de français. Et il ne manque jamais de rappeler que cet engagement de François Legault a été hué par les jeunes de l’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM), quelques jours avant le déclenchement de la campagne électorale.

5. « Prenons par exemple un soudeur chilien… »

Après le plombier polonais, le soudeur chilien : c’est l’exemple préféré de M. Lisée pour illustrer sa vision de l’immigration qui devrait, selon lui, pallier le problème de pénurie de main-d’œuvre sans pour autant fragiliser la prédominance du français. Car le chef péquiste s’est engagé à ce que tous les nouveaux immigrants admis au Québec aient une connaissance suffisante du français avant leur arrivée. L’exemple du soudeur n’est d’ailleurs pas fortuit, car ce type d’emploi est particulièrement recherché à l’heure actuelle.

6. « Ma fille veut être médecin. Je lui ai dit : "Ma fille, je vais t’aimer inconditionnellement. Mais avec moi premier ministre, tu n’auras pas de prime à la jaquette." »

En refusant à sa propre fille une « prime à la jaquette », Jean-François Lisée fait référence à la clause d’une entente conclue il y a plusieurs années entre Québec et la Fédération des médecins spécialistes, qui prévoit le versement d’un montant forfaitaire chaque fois qu’un médecin enfile un vêtement de protection pour voir un patient contagieux. Il oublie toutefois de dire que cette prime a été abolie en mars dernier.

7. « 2022, c’est demain. Vous avez des paiements de char qui finissent après ça! »

M. Lisée fait ainsi référence à son plan pour accéder à l’indépendance : prendre le pouvoir le 1er octobre; dénoncer les injustices économiques subies par le Québec lors de la campagne électorale fédérale de 2019; mettre à jour les études sur l’indépendance en 2020; consulter le congrès du PQ en 2021 sur « l’offre référendaire »; et faire campagne en 2022 en promettant un référendum.

8. « François Legault est tombé du côté sombre de la Force. »

Cette image, tirée de la saga Star Wars, arrive généralement au terme d’une tirade contre François Legault qui, selon Jean-François Lisée, est progressivement devenu fédéraliste après avoir quitté le Parti québécois, en 2009. Sa démonstration se fait chaque fois de manière chronologique : en fondant la CAQ, explique-t-il, M. Legault voulait écarter la question nationale pendant 10 ans; puis, il a dit qu’il voterait « non » à un référendum sur l’indépendance; il a même promis récemment, en anglais (« never, never »), que jamais un gouvernement caquiste ne tiendrait de référendum sur la souveraineté; pour enfin dire qu’il ne souhaite « même plus en parler ». Selon M. Lisée, les souverainistes qui songent à voter pour la CAQ devraient donc y penser à deux fois.

9. « Une campagne électorale, c’est un décapant. »

Ici, Jean-François Lisée cite son ancien patron, l’ex-premier ministre Lucien Bouchard, selon qui l’intense attention médiatique portée aux candidats finit inévitablement par faire apparaître la vraie nature de ceux-ci, par « faire fondre les couches de vernis ». Encore une fois, le chef péquiste se sert souvent de cette image juste avant de critiquer la CAQ, en référant par exemple au conflit d’intérêts dans lequel s’est placé le député sortant de La Peltrie, Éric Caire, en acceptant, à titre de cosignataire avec son ex-conjointe, un prêt de 55 000 $ du maire de L’Ancienne Lorette, Émile Loranger.

10. « Sérieusement. »

Le slogan du PQ cette année… qui se décline aussi en anglais, « Seriously ».

Par leur structure, ces formules montrent que Jean-François Lisée maîtrise l’art de la rhétorique, selon Olivier Turbide, professeur au Département de communication sociale et politique de l’UQAM.

« Sa formule sur l’austérité libérale et l’austérité caquiste, par exemple, c’est un vrai petit bijou de rhétorique! Premièrement, il y a une similarité de structure qui rend une espèce de musicalité à la formule, mais aussi dans la façon dont c’est dit : on ne peut pas argumenter, l’austérité caquiste est posée. C’est très efficace », admet-il.

Expert en analyse de discours, M. Turbide estime que M. Lisée est celui qui se débrouille le mieux des trois principaux chefs de parti depuis le début de la campagne. Son recours à l’humour, par exemple, « ça crée de la connivence, et ça, c’est déjà beaucoup, sachant que beaucoup d’électeurs votent davantage sur le rapport avec le chef politique, la relation », estime-t-il.

« Est-ce que c’est quelqu’un avec qui on serait prêt à aller déjeuner, à aller dîner? Cette interaction, cette authenticité, cette proximité-là est fondamentale aujourd’hui. Et si on la décèle chez un chef politique, il y a de plus grandes chances, peut-être, qu’on puisse effectivement voter pour lui, ou du moins avoir des dispositions favorables face à ce politicien-là », explique Olivier Turbide.

Le président de Mesure Média, Pierre Gince, observe quant à lui que « Jean-François Lisée est redevenu le communicateur qu’il est à l’origine, c’est ce qui fait de lui le chef le plus efficace de cette campagne, avec des phrases courtes et lapidaires, et des images ». Il prend pour exemple « les sandwiches », soit la première promesse de campagne du PQ visant à instaurer un service de lunchs pour tous les écoliers.

M. Gince observe toutefois que le chef péquiste fait les frais de la troisième place de son parti dans les sondages. Résultat : il reçoit moins d’attention médiatique que ses homologues libéral et caquiste. Du 23 août au 3 septembre, Mesure Média a calculé 9443 mentions dans les médias traditionnels pour Jean-François Lisée, contre 11 881 pour Philipe Couillard et 12 381 pour François Legault.

Mais pour Olivier Turbide, le plus grand danger qui guette Jean-François Lisée, ce n’est pas l’indifférence des médias ou des autres chefs de parti, mais bien… Jean-François Lisée lui-même.

« Jusqu’à maintenant, il a réussi à ne pas trop montrer son côté plus arrogant de Monsieur je-sais-tout qu’on lui connaît – c’est une image qu’il traîne avec lui », analyse-t-il. « Je pense que le débat va être crucial pour qu’il ne laisse pas l’impression que c’est un donneur de leçon, quelqu’un qui sait tout et qui veut faire la leçon à la CAQ et au PLQ. Je pense qu’il va être briefé de cette façon-là. Parce que s’il y a une menace, c’est de ce côté-là du discours. »