« J'aime le contact avec les filles des fois, c'est un peu amusant ». Kayara Donaldson arbore le sourire lorsqu'elle parle de son nouveau sport, le football de contact.

La jeune fille de 17 ans fait partie de la nouvelle équipe féminine de football de contact de Regina, les Victorias. L'équipe, qui regroupe près d'une trentaine de jeunes filles de 12 à 17 ans, a été créée en mai dernier.

Auparavant, les jeunes filles avaient la possibilité de jouer au football-toucher (touch-football) ou au football drapeau (flag football) jusqu'à ce qu'elles soient en âge de jouer avec l'équipe du Riot de Regina qui évolue dans la Ligue canadienne de football féminin de l'Ouest.

Kayara Donaldson, de son côté, se réjouit de pouvoir montrer que les filles ont autant de capacités que les garçons.

« Je pense que cette équipe montre qu'on peut avoir le même niveau que les garçons, même meilleures que les garçons parce qu’on écoute et on progresse rapidement », a-t-elle déclaré.

Kayara Donaldson encourage les filles à jouer au football qui est un sport où l’on apprend beaucoup, selon elle. Photo : Radio-Canada

Bien que le football de contact est un sport traditionnellement masculin, l'entraîneur de l'équipe Ryan Hall croit que l'inclusion des filles permettra au sport de prendre de l'essor dans la province.

Faire jouer les filles au football fait grandir le sport. Ryan Hall, entraîneur de l'équipe des Victorias de Regina

Dans l'avenir, l’entraîneur espère que dans le futur les jeunes joueuses pourront chausser les crampons avec le Riot de Regina.

La joueuse du Riot, Trisha Jattansingh, dit qu’elle aurait aimé avoir pu jouer plus jeune, et espère que les filles pourront s’améliorer et se lier les unes aux autres.

« Mes amies du Riot seront mes amies pour la vie et on s’appelle des sœurs. Et elles sont ma famille, elles sont ma famille de football et cela va au-delà de la saison et j'espère que ces filles pourront aussi avoir ça et qu’elles continuent à jouer et, espérons-le, à participer au programme du Riot », a-t-elle rapporté.

L’équipe Victoria de Regina évolue dans une ligue midget avec les équipes de Yorkton, Moosomin et Melville. Leur premier match sera contre Yorkton ce dimanche à 17 h.

Avec les informations de Miriane Demers-Lemay et Heidi Atter