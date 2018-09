Un texte de François Le Blanc

On est passionnés de course, lance Patty Blanchard. Et se rendre au championnat mondial, c’est une célébration, pour nous, voir tous ces gens de partout dans le monde. C’est pas mal spécial.

La coureuse, âgée de 60 ans, va courir les épreuves du 800 m, du 1500 m et du 500 m.

Patty Blanchard doit faire preuve de souplesse lors de l'entraînement. Pour elle, la course est presque une méditation. Photo : Radio-Canada/Mélanie Léger

Tout ce que j'espère : j'aimerais remporter des médailles dans toutes mes courses. Mais, ça reste à faire! Patty Blanchard

Son conjoint participera aux courses de 5 km et de 10 km.

Marc Beaudoin, à gauche, a mis sur pied un programme rigoureux d'entraînement, alternant entre courses et repos. Patty détient neuf records canadiens de course depuis 10 mois. Photo : Radio-Canada/Mélanie Léger

La catégorie « Maîtres » est réservée aux 35 ans et plus. Chaque athlète compétitionne dans sa section d’âge : de 35 à 39 ans, de 40 à 44 ans, etc.

Ça fait trois ans que le couple se prépare pour les Mondiaux. Marc Beaudoin, qui agit aussi comme entraîneur, a concocté un programme rigoureux d’entraînement.

On est rendus à un point où les petits changements font une différence, explique M. Beaudoin. On travaille beaucoup sur la biomécanique. Certains aspects aident à garder un rythme constant avec un effort contrôlé.

Patty Blanchard s'est entraînée jusqu'à 6 fois par semaine. Photo : Radio-Canada/Mélanie Léger

Il semble que son programme fonctionne. Patty a battu neuf records canadiens depuis le mois d’octobre.

Ce qu’on a fait depuis ce temps m’a beaucoup aidé pour les records récents, mentionne Patty Blanchard. Et on a fait de gros entraînements.

Marc Beaudoin ajoute que, lorsqu’on travaille avec vétérans de la course, il fait savoir doser les efforts.

La récupération est complètement différente. Il faut faire attention avec la musculation et la mobilité. On a commencé à le perfectionner trois ans passés et ça marche bien. Marc Beaudoin, entraîneur et conjoint de Patty Blanchard

De la compétition sur la piste

L’Américaine Lesley Hinz sera la principale adversaire de Patty. Seulement quelques centièmes de secondes les séparent à la ligne d'arrivée.

Patty a vraiment beaucoup d’expérience pour les stratégies de course, affirme Marc Beaudoin. Alors, elle n’est pas nerveuse pour perdre le contact avec l’athlète en avant d’elle.

Patty Blanchard, elle, demeure calme. L’aspect mental de la course est fort simple.

Il n'y a jamais de pensée négative sur la fatigue ou des choses comme ça. On évite ça complètement. Et c’est vraiment une concentration pure.

Marc Beaudoin sera en piste dimanche pour sa course de 10 km. La première épreuve de Patty Blanchard se déroulera lundi, lors des qualifications du 800 m.