Un texte de Yannick Donahue

« À la semaine prochaine n’a pas sa place dans une promotion partisane », écrit Radio-Canada dans un communiqué de presse publié mardi.

Le diffuseur public souligne notamment l’utilisation du titre de la populaire émission satirique, ainsi que de son style humoristique et même d’une voix apparentée à celle de l’animateur Philippe Laguë dans la publicité en cause.

Dans la publicité du PQ, on entend un homme à la voix nasillarde demander : « Heille, qu'est-ce que ça dit un résident en CHSLD après son bain? À la semaine prochaine! »

Selon la société d’État, « ce rapprochement, qui n’échappera à aucun auditeur familier de l’émission À la semaine prochaine, est doublement regrettable ».

Radio-Canada considère que la formation politique a violé ses droits. Le diffuseur public « étudie les mesures à prendre dans les circonstances ».

« Cette publicité non seulement contrevient aux droits d’auteur de Radio-Canada sur le titre, le style et le contenu de l’émission, mais peut aussi causer un préjudice important au diffuseur public en période de campagne électorale, alors que la moindre apparence de connivence avec un parti en lice peut remettre en question la crédibilité et l’impartialité de notre couverture », affirme le communiqué de Radio-Canada.

Le PQ défend sa publicité

Le PQ s’est défendu d’avoir voulu parodier l’émission humoristique.

« J'ai l'impression que c'est un stunt pour donner de la publicité à cette excellente émission », a réagi Jean-François Lisée en mêlée de presse, après avoir accordé une entrevue à la radio de Radio-Canada à Rimouski.

Le chef péquiste estime que cette expression appartient à tout le monde.

« On est propriétaire commun, toute la francophonie, des mots "À la semaine prochaine" et on va les utiliser », a-t-il déclaré.

Le chef péquiste refuse de retirer lesdites publicités. « Il n’en est pas question. Non », a-t-il tranché.

C’est complètement farfelu que les gens de Radio-Canada affirment qu’ils sont les propriétaires mondiaux de mots de la langue française. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

« Il s’agit d’une formule très commune de salutation pour souligner qu’on se revoit dans une semaine », a précisé l’attaché de presse du PQ, Mathieu Lavigne.

M. Lisée a dit en fin d’après-midi ne pas avoir reçu de mise en demeure de la société d’État.