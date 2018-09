André Bachand, candidat Coalition Avenir Québec

André Bachand, candidat de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Richmond Photo : facebook.com/abachandCAQ/

Votre âge? 56 ans.

Votre lieu de naissance? Québec, mais j'ai grandi à Asbestos.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Consultant en affaires gouvernementales.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 22 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Il est allé à l'école privé au secondaire.

Quelle est votre expérience politique? J'ai été maire d'Asbestos et préfet de la MRC, député fédéral de Richmond-Arthabaska, chef de poste au Bureau du Québec à Ottawa, ambassadeur du Canada à l'UNESCO à Paris et conseiller principal du premier ministre du Canada pour le Québec.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Déménagement.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Être le candidat de la CAQ dans le magnifique comté de Richmond!

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mon fils Gabriel.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Brian Mulroney pour sa vision du Québec au sein du Canada.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Seul on ne peut rien!

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? You shook me all night long de AC/DC.

Quel est votre film préféré? Le Parrain.

Quelle est votre série télé préférée? Duplessis.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? L'Orchestre symphonique de Gatineau.

Quel serait votre voyage de rêve? Visiter les pays de la mer Adriatique.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Concierge à la salle de quilles d'Asbestos.

Votre sport préféré? La natation.

Quel est votre plaisir coupable? Un petit verre de vino!

Annie Godbout, candidate Parti libéral du Québec

Annie Godbout, candidate du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Richmond Photo : facebook.com/annie.godbout.plq/

Votre âge? 47 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Conseillère municipale et consultante en communication/web/marketing.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? Entre 10 et 15 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Les deux.

Quelle est votre expérience politique? Cinq ans comme conseillère municipale à Sherbrooke.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Cueillette de dons au coin des rues Mi-Vallon et Bourque pour le Club optimiste de Rock Forest.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Gagner l'élection municipale contre Bruno Vachon.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mes enfants.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Adélard Godbout. Sous son règne, le droit de vote des femmes a été adopté.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Tout le dernier album du groupe Valaire.

Quel est votre film préféré? American Beauty.

Quelle est votre série télé préférée? Homeland.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Dance Me to the End of Love, le spectacle hommage à Leonard Cohen des Grands Ballets canadiens

Quel serait votre voyage de rêve? L'Italie.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Mes parents avaient chacun leur commerce dans le domaine du vêtement, j'y travaillais souvent.

Votre sport préféré? Le soccer.

Quel est votre plaisir coupable? Le film Top Gun.

Colombe Landry, candidate Québec solidaire

Colombe Landry, candidate de Québec Solidaire dans la circonscription de Richmond Photo : facebook.com/Colombe-Landry-QS-Richmond-437524683047191/

Votre âge? 61 ans.

Votre lieu de naissance? Sainte-Brigide-d'Iberville.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Travailleuse sociale auprès des jeunes et de leurs familles en CLSC.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 37 ans, 32 ans et 18 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? L'école publique.

Quelle est votre expérience politique? Quatrième campagne électorale québécoise avec Québec solidaire.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Québec solidaire depuis 10 ans et chroniqueuse pour le journal de ma municipalité

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Avec mon conjoint, offrir comme cadeau à 11 membres de ma famille et deux de mes amis une fin de semaine sur l'Île Verte dans le bas du fleuve.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mes enfants et mes petits-enfants.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Françoise David pour sa détermination pour l'amélioration de la vie des Québécois et des Québécoises, plus particulièrement ceux et celles qui vivent dans la précarité et pour avoir réussi à convaincre des milliers de personnes de suivre la voie de Québec solidaire.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule électrique.

Quelle est votre devise? Nul n'est tenu à l'impossible!

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Je ne mâche pas mes mots de Camille.

Quel est votre film préféré? Vol au-dessus d'un nid de coucou.

Quelle est votre série télé préférée? Je n'écoute pas de séries télévisées.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Camille aux Francofolies.

Quel serait votre voyage de rêve? Un été complet aux Îles de la Madeleine.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Faire la cueillette des fraises.

Votre sport préféré? Le ski de fond.

Quel est votre plaisir coupable? Regarder une revue de cuisine ou de bricolage au lit.

Véronique Vigneault, candidate Parti québécois

Véronique Vigneault, candidate du Parti Québécois dans la circonscription de Richmond Photo : facebook.com/VeroniqueVigneaultRichmond/

Votre âge? 37 ans.

Votre lieu de naissance? Sherbrooke.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Directrice de La Ruche Estrie.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 3 ans, 5 ans et 7 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils vont à l'école publique.

Quelle est votre expérience politique? Implications diverses et mandats de développement avec volet politique important, mais c'est ma première campagne électorale.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Administratrice sur quatre conseils d’administration d’organismes à but non-lucratif de la région (Théâtre Double-Signe / Côté-scène / Actions interculturelles / Fondation Passpport) dans la dernière année.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? L'implantation de La Ruche Estrie et son bilan exceptionnel.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mes enfants. C’est cliché, mais tellement vrai!

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Paul Gérin-Lajoie.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule hybride.

Quelle est votre devise? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Ma révolution tranquille de Tire Le Coyote.

Quel est votre film préféré? Incendies.

Quelle est votre série télé préférée? Les Simone.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? David Goudreault.

Quel serait votre voyage de rêve? Le Japon.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Commis au service à la clientèle dans une boutique de plein air.

Votre sport préféré? La voile.

Quel est votre plaisir coupable? La crème glacée.