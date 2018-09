J'entends des discours où on veut mettre les familles au premier plan, mais après ça, dans l'action, il y a encore beaucoup de travail à faire , lance la directrice générale à la Maison des familles Chemin du Roi, Marie-Pierre Leblanc, qui constate que le principal défi des parents est de concilier le travail et la vie de famille.

Nadine Trempe, mère de trois enfants de 5, 7 et 10 ans abonde dans le même sens. Elle a fait le choix, il y a deux ans, d'opter pour un emploi moins payant, mais avec des horaires plus flexibles. Elle travaille quatre jours par semaine, a plus de congés en été et peut plus facilement s'absenter en cas d'urgence à l'école ou si un enfant est malade.

Malgré cela, la conciliation demeure un défi quotidien.

La conciliation famille/travail n'est pas toujours facile pour des femmes comme Nadine Trempe, qui est éducatrice en garderie et mère de trois enfants. Photo : Radio-Canada

Difficile d'avoir du temps pour la famille

Très vite, les journées de maladie sont épuisées et on finit toujours par en prendre à nos frais , explique Nadine Trempe.

La majorité des parents de jeunes enfants doivent jongler avec ce genre de situations, selon la directrice générale de la Maison des familles.

Des congés un petit peu plus longs au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), des congés familiaux, d'avoir plus de soutien pour les pères et d'avoir plus de services en bas âge pour le dépistage et le développement des enfants seraient un bon point de départ, selon Mme Leblanc.

Elle constate, tout comme la directrice du Centre Ressources Naissance, un autre organisme qui soutient les familles de Trois-Rivières, que les parents doivent souvent faire des choix déchirants.

Le besoin d'aide financière

Ça prend deux salaires aujourd'hui pour subvenir aux besoins de la famille , explique Louise Laporte.

Elle croit qu'un crédit d'impôt pour permettre aux mamans ou aux papas de rester à la maison avec leur enfant de 0 à 5 ans serait une solution.

Nadine Trempe aurait bien aimé pouvoir rester à la maison si elle en avait eu les moyens financiers.