Vendredi soir, Océanne Washish était passagère d'un véhicule avec trois autres personnes mineures, dont le conducteur. Il a perdu le contrôle du véhicule vers 23 h. près de Colombier. Océanne Washish a succombé à ses blessures lundi. D'autres passagers ont subi des blessures importantes, mais leur vie n'est pas en danger.

Sur les lieux du drame, lundi soir, plusieurs membres de la communauté innue de Pessamit s'étaient rassemblés pour rendre hommage à l'adolescente.

Hier, on est allé au lieu de l'accident, puis il y avait pas mal de monde , raconte la cousine d'Océanne Washish, Blandine Riverin-Dominique. On voudrait remercier ces gens-là. Sans ça, on ne serait pas aussi fort. C'est la communauté qui nous unit.

La Sûreté du Québec croit que le manque d'expérience du conducteur est la cause la plus probable de l'accident. Les policiers poursuivent toutefois leur enquête pour mieux comprendre ce qui s'est produit.

Pour sa part, la mère d'Océanne tient à rappeler l'importance d'être prudent sur la route.

La cousine et la mère d'Océanne Washish, Blandine Riverin-Dominique et Jacynthe Charlyn-Washish Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Ceux qui viennent de recevoir leur permis de conduire, qu'ils fassent attention sur la route de ne pas zigzaguer. Jacynthe Charlyn-Washish, mère d'Océanne Washish

Vers 23 h vendredi soir, le véhicule a fait une sortie de route au kilomètre 706 de la route 138, selon la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Les funérailles de la jeune Océanne Washish se tiendront à Pessamit. La date sera confirmée au cours des prochains jours.

Avec les informations d'Olivier Roy Martin