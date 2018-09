Un texte de Charles Beaudoin

Le nombre grandissant de cas impliquant des personnes perturbées mentalement continue d'inquiéter le SPS, qui a dû intervenir 1391 fois en pareilles circonstances l'an dernier, une hausse de plus de 15 % par rapport à 2016 et de 55 % par rapport à 2013, ce qui a maintenant des impacts sur la présence des policiers ailleurs sur le territoire.

On a trouvé depuis des années des façons de moduler nos effectifs policiers pour répondre adéquatement et ma priorité la plus grande, c'est la protection des citoyens et citoyennes de la Ville de Sherbrooke, mais, présentement, avec l'arrivée imminente de la légalisation du cannabis et de la problématique récurrente de la santé mentale, je suis très préoccupé , a déclaré aux médias M. McConnell après avoir présenté son rapport annuel aux élus.

Les policiers de Sherbrooke ont entre autres été appelés à intervenir 1018 fois auprès de la population pour des tentatives de suicide comparativement à 883 fois en 2016, selon le rapport annuel du SPS présenté aux élus de Sherbrooke mardi soir.

Ça reste préoccupant par rapport au temps d'occupation des policiers. Ce ne sont pas nécessairement des infractions graves auxquelles ces gens-là s'adonnent [...], mais ça reste des gens qui vont être en crise, qui seront dangereux pour eux-mêmes, pour leurs proches, qui nous demandent des interventions pour voies de fait et de crimes contre la personne , résume M. McConnell, qui soutient que Sherbrooke demeure une ville sécuritaire au plan de la criminalité.

Sans chiffrer le nombre de policiers supplémentaires qui seraient requis, Danny McConnell indique que ses demandes seront présentées prochainement aux élus. Il a cependant rappelé qu'aucun ajout n'avait été fait depuis 1998 pour les enquêtes criminelles et depuis 2004 pour les patrouilleurs, même si la population de Sherbrooke a augmenté d'environ 20 % . Le SPS compte un total de 202 employés.

En 2004, il y a eu 40 policiers d'un coup qui ont été engagés, parce qu'on était les plus bas au Canada en ce qui a trait au prorata [du nombre de policiers par rapport à la population] , a expliqué le directeur du SPS.

Les dossiers gérés par les policiers de Sherbrooke concernant les problèmes mentaux et les tentatives de suicide sont en hausse constante depuis 2013. Photo : Capture d'écran /Rapport annuel 2017 du Service de police de Sherbrooke

Ce dernier vante toutefois la contribution de l’équipe mobile d’intervention psychosociale (ÉMIP), qui améliore considérablement les interventions. L’ÉMIP a été présente lors de 234 évènements en 135 soirs de travail en 2017.

Plus de 200 interventions pour Kanak

À sa première année complète de service, le chien de soutien émotionnel du Service de police de Sherbrooke, Kanak, a quant à lui effectué 226 interventions en 2017. Du nombre, plus d'une centaine ont amené le labrador noir à accompagner des victimes et près d'une vingtaine d'interventions ont servi à aider lors de témoignages en cour.

Le chien de compassion Kanak a effectué plus de 200 interventions en 2017. Photo : Radio-Canada

Kanak travaille à temps plein. On avait une bonne idée que ça fonctionnerait, mais ça dépasse nos attentes et on est bien heureux d'être plus aptes à répondre aux besoins de la population , mentionne Danny McConnell

Toujours moins d'accidents avec blessés

Pour une cinquième année consécutive, le nombre d'accidents faisant des blessés a continué de baisser à Sherbrooke, s'arrêtant à 365 accidents en 2017, comparativement à 382 en 2016 et 484 en 2013. Par ailleurs, aucun accident mortel n’a été répertorié à Sherbrooke l'an dernier.