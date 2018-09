La récurrence du terme - une forme populaire de l'expression anglaise Let's go then (allons-y, alors) n'est pas sans rappeler, selon la professeure Louise Nathalie Boucher de l'Université d'Ottawa, des phénomènes similaires observés ailleurs dans le monde et contient « un fond politique ».

Si elle est dérivée de l’anglais, l’expression SKODEN est très populaire au sein des communautés autochtones, comme l’indique l’artiste ojibwé Curtis Kagige, établi à Sudbury, qui y voit un appel à faire tout ce qu’on peut pour concrétiser une idée .

La forme que prennent les inscriptions, le tag, a en effet un objectif précis, selon la professeure Boucher. On a un seul mot qui, un peu comme les formules publicitaires, est répété afin qu’il s’imprime dans la mémoire des lecteurs, des observateurs, des passants, puisqu’il est imprimé sur les murs et dans la rue. On vise beaucoup de gens , explique-t-elle.

On veut passer un message. Souvent, ce sont des cultures underground, des groupes qui ont peu d’acceptabilité sociale qui sont vus comme marginaux ou délinquants et qui utilisent les surfaces urbaines à défaut de pouvoir se retrouver dans les médias conventionnels ou qui ne veulent pas passer par ces médias parce qu’ils ne s’y reconnaissent pas. Louise Nathalie Boucher, professeure à l’Université d’Ottawa

Le mot SKODEN est aussi inscrit sur l'un des murs de l'ancien hôpital Saint-Joseph de Sudbury. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

La spécialiste de la culture populaire ajoute que l’espace public sert également, dans de tels cas, à s’affirmer, se donner un droit d’existence, se faire voir, se faire entendre, mais avec un certain degré d'ambiguïté pour que le non-initié se pose des questions .

Une recherche de la signification du mot SKODEN pourrait aussi renvoyer à la chanson éponyme du duo de rappeurs autochtones Snotty Nose Rez Kids de Vancouver. Le titre, dans lequel les interprètes s’opposent entre autres à l’appui du premier ministre Justin Trudeau au projet de pipeline Trans Mountain, faisait partie du palmarès des 100 meilleures chansons canadiennes de 2017 de la CBC.

Quand on apprend qu’il y a une chanson, on a tout un sens qui va s’associer au mot SKODEN, mais même lorsqu’on ne la connaît pas, à force de voir ce mot écrit partout, on finit par se demander : “Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qui se passe?” Ensuite, on s’informe , explique Mme Boucher.

Elle illustre l’emploi de graffitis à des fins revendicatrices, à plus grande échelle, par le mur de Berlin. La structure séparant l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest jusqu’en 1989 était aussi recouverte de graffitis, certains dénotant une opposition à sa présence même, rappelle la sociologue.

Ultimement, c’est politique. Il y a presque toujours un fond politique qui veut dire aux autorités de changer certaines choses. C’est à la fois un cri de désespoir et d’espoir. Au-delà [du sens littéral] de SKODEN, ça veut aussi dire : “On ne nous écoute pas et puisqu’on ne nous écoute pas, on va s’exprimer sur les murs, sur le bitume, et on va le faire à répétition jusqu’à ce qu’on soit entendu”. Louise Nathalie Boucher

Le mot Sudbury sur l’ancien château d’eau au centre-ville du Grand Sudbury est recouvert par un graffiti qui se lit SKODEN. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

La police enquête

De nombreuses inscriptions du mot dans le Grand Sudbury, dont celle se trouvant sur le vieux château d’eau du centre-ville, font l’objet d’enquêtes policières.

Par courriel, le ministère des Transports de l’Ontario indique qu’il devra notamment avoir recours à l’aérogommage pour nettoyer les routes et les pavés où se retrouve le mot.