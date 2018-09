Un texte de Marie Isabelle Rochon

Les résidents de Grand’Terre et de Trois Cailloux réclament depuis quelques années un accès à un réseau cellulaire dans leur région.

Le Réseau de développement économique de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE) travaille sur une entente avec Bell Alliant et le gouvernement provincial pour pouvoir mettre sur pied le projet.

Pour se faire, la communauté doit financer 15 % du coût total de ce projet de 461 062 $. Bell Alliant s’engage à défrayer 60 % des coûts totaux et la communauté attend toujours la réponse du gouvernement provincial pour savoir si celui-ci acceptera de financer les 25 % manquants.

Pour la sécurité et le développement économique

Pour Wendy Brake, agente de développement économique au RDÉE, l'accès à un réseau cellulaire est nécessaire pour la sécurité des résidents, mais aussi pour le développement de la région. Pour attirer les entreprises en démarrage, on a besoin des services de base comme le réseau cellulaire , explique-t-elle.

Le réseau cellulaire est aussi une façon d’attirer les voyageurs vers les attractions locales de la région. On reçoit presque 10 000 visiteurs et cette année, on a eu plus de visiteurs que les autres années , relate Wendy Brake. S’ils cherchent des informations sur leur téléphone, il n’y ont pas accès.

Une campagne de financement sur tous les fronts

Une campagne de porte à porte a récolté jusqu’à présent 6 017 $ au sein des deux communautés. En général, les réponses sont très favorables relate Dwight Cornect, le président du comité de la levée de fond. Il explique que de nombreux résidents ont contribué à coup de 100 $.

Une campagne Go Fund Me a aussi été mise en ligne pour encourager les gens de l’extérieur de la région à contribuer au projet et le comité souhaite organiser un spectacle-bénéfice au cours des prochaines semaines.

De nombreux efforts sont aussi mis en place pour convaincre les entreprises de la région qui emploient les résidents de Grand’Terre et de Trois Cailloux à faire des dons pour financer le projet.

Le comité de levée de fond de Grand’Terre et de Trois Cailloux a jusqu’au 1er octobre pour atteindre leur objectif de 69 159 $.

Si le groupe n’obtient pas les fonds nécessaires à cette date butoir, le comité continuera à amasser de l’argent pendant l’hiver et soumettra une nouvelle demande de financement au gouvernement provincial l’an prochain.