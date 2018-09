Malgré tous les efforts déployés pour promouvoir l'activité physique, l’étude menée auprès de 1,9 million de personnes provenant de 168 pays montre que plus de 27 % de la population mondiale ne fait pas au moins 150 minutes d'exercice modéré ou 75 minutes d'efforts intenses par semaine.

Ces données incluent l'activité physique au travail, à la maison, dans le transport et pendant les loisirs.

Le manque d’activité physique est l'un des principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles et a un effet négatif sur la santé mentale et la qualité de vie.

Les femmes bougent moins

Les femmes, en général, sont plus nombreuses que les hommes à ne pas atteindre le seuil minimal d'effort dans une semaine. Il existe une différence de plus de huit points de pourcentage entre les sexes (23 % chez les hommes, 32 % chez les femmes).

De grands écarts entre pays

On observe également d'énormes écarts entre les pays. Ainsi, en Ouganda, la proportion est de 5,5 %, alors qu’au Koweït, elle est de 67 %. En outre, il existe un fossé entre pays pauvres (16 %) et pays riches (32 %).

Ce qui est intéressant, c'est de voir que les pays qui sont moins fortunés bougent plus que les pays qui sont plus riches. Encore une fois, il y a un lien à faire avec la technologie, cette technologie qui nous immobilise malgré nous. Martin Juneau, cardiologue et directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie de Montréal

« Dans les pays riches, les gens sont peut-être un peu plus paresseux, dans le sens qu'ils prennent l'auto plus souvent », poursuit le cardiologue.

Des résultats trop optimistes?

Selon le Dr Juneau, l'étude surestimerait le véritable effort fourni par les participants, qui ont simplement répondu à un questionnaire. Au Canada, ce ne serait pas 30 % des Canadiens qui ne font pas assez d'effort, mais bien 50 %.

La seule chose qui est identique entre l'article du Lancet et nos données canadiennes, c'est qu'il n'y a aucune amélioration ou presque depuis le début des années 2000. Martin Juneau

Le Dr Juneau affirme que davantage d’efforts doivent être déployés pour contrer le phénomène, un peu à l'image de la lutte contre le tabagisme pour laquelle de gros moyens ont été investis.

Qu'est-ce qui est arrivé? Les niveaux de fumeurs ont diminué de 10 %. Cela a eu un effet sur la longévité. Martin Juneau

Dix pour cent d'amélioration, c'est précisément la cible que s'est fixée l'OMS d'ici 2025. L'organisation estime que si les tendances actuelles ne sont pas inversées, cet objectif ne sera pas atteint.