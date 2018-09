L’organisme qui représente des spécialistes de la paie suggère toutefois que la situation des travailleurs semble s’être améliorée en comparaison à l’année dernière, notamment en raison d’un meilleur climat économique.

« Nous espérions que les résultats du sondage montreraient que les Canadiens s’attachent davantage à rembourser leurs dettes et à prendre en mains leur situation financière en période de stabilité économique », se désole néanmoins le président de l’Association Peter Tzanetakis par voie de communiqué.

De nombreux Canadiens vivent encore de paie en paie

Selon les résultats de son sondage, l’Association canadienne de la paie soutient que 44 % des travailleurs canadiens auraient des difficultés à remplir leurs obligations financières si leur paie était en retard même d’une seule semaine.

Il indique également que même si 69 % des répondants qui ont tenté d’épargner davantage ont pu le faire, 65 % d’entre eux ont épargné 10 % ou moins de leur revenu, soit moins que ce qui est recommandé.

De plus, 45 % des travailleurs disent être accablés par leur taux d’endettement, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à 2017.

C’est le temps pour eux de rembourser leurs dettes, d’épargner pour la retraite et de prendre le contrôle de leurs finances pour assurer leur avenir. Peter Tzanetakis, président de l'Association de la paie

L’hypothèque représente la dette la plus courante (28 %), suivie des cartes de crédit et de prêts automobile (18 % dans ces deux derniers cas).

Enfin, selon les répondants, la meilleure mesure à prendre pour améliorer sa situation financière est de gagner plus (25 %) et non pas de dépenser moins (19 %).