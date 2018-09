Elle soumettra donc de nouveau cette recommandation au conseil municipal.

Rappelons que cette option a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines à Saguenay.

Au total, 6807 personnes ont signé le registre pour s'opposer au règlement d'emprunt de 5,7 millions de dollars pour l'achat de bacs bruns. Huit mille vingt-deux signatures étaient nécessaires pour la tenue d’un référendum.

Le président de la commission, Simon-Olivier Côté, fait toutefois son mea culpa. Il admet qu'il n'aurait pas dû laisser le débat s'envenimer au cours des dernières semaines.

Il veut donc se reprendre. La Ville entreprendra sous peu une campagne d'information.

On pense que, dans le dossier, on a peut être manqué dans l'information qu'on avait à divulguer, donc on va revoir tout ça pour pouvoir le présenter un petit peu mieux , explique Simon-Olivier Côté.

Pour l’instant, la commission ne peut pas se prononcer sur la taille qu’auront les bacs bruns.

Ce n'est pas de dire qu’on va acheter tant de bacs de telle grosseur, c'est qu’on va acheter des contenants. Il reste des questions qu'on doit se poser à l'interne : une maison unifamiliale comparativement à un commerce ou à des blocs appartement. C'est sur qu'il va y avoir une modulation , ajoute Simon-Olivier Côté.

La Ville pourrait même consulter la population sur la taille des bacs.

D'après le reportage de Mélissa Savoie-Soulière