Il y a quatre ans, les libéraux avaient remporté la circonscription de Saint-Jean-Havre par moins d’une centaine de voix.

En 2010, c’était les progressistes-conservateurs qui remportaient la circonscription, avec une maigre avance de neuf voix.

Avec 21 % des suffrages et 1120 votes, le NPD était arrivé en troisième position en 2014, soit 556 voix derrière le meneur. Il s’agissait du 8e de ses meilleurs résultats dans la province, en ce qui concerne le vote populaire.

Le dernier siège obtenu par le NPD remonte à 2003. Son ancienne chef, Elizabeth Weir, avait alors été réélue dans Saint-Jean-Havre.

Pour sa part, le Parti vert avait obtenu 13 % des voix dans cette circonscription lors des dernières élections et l’Alliance des gens, 2 %.

La ville de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick Photo : Julia Wright / CBC

Un retour du NPD par la même porte?

L’actuelle chef du NPD, Jennifer McKenzie, a bon espoir de reprendre Saint-Jean-Havre. Elle indique que le passage d’Elizabeth Weir, qui a duré 14 ans, a laissé un bon souvenir parmi les électeurs.

Tout le monde se souvient d’Elizabeth Weir, et c’est bon. Jennifer McKenzie, chef du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick

Mme McKenzie déploie d’ailleurs beaucoup d’efforts à Saint-Jean. Elle y fait ses principales annonces électorales pour l’ensemble de la province, au lieu de partir en tournée comme ses adversaires.

Bien qu'elle soit chef du NPD pour l'ensemble de la province, Jennifer McKenzie concentre ses efforts dans sa circonscription. Photo : Julia Wright / CBC

Ingénieure de formation, Jennifer McKenzie fait campagne en promettant d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure.

J'ai croisé de la pauvreté qui me brise le coeur. Je pense qu'il est impératif que nous nous attaquions à ce problème. Jennifer McKenzie, chef du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick

Elle s’est déjà présentée deux fois pour le NPD. En 2015, elle était candidate dans la circonscription fédérale de Fundy Royal et était alors arrivée en 3e place. En 2014, c’est au provincial en Ontario, dans la circonscription d’Ottawa-Centre, qu'elle se présentait. Elle avait terminé 2e.

Est-ce que la course est serrée, lui demande un journaliste? On ne peut pas dire à ce point ce que seront les résultats, mais on travaille fort.

Barry Ogden (deuxième à partir de la gauche) est candidat progressiste-conservateur. Il fait du porte-à-porte avec des militants. Photo : Julia Wright / CBC

Un enseignant progressiste-conservateur

À cette même question, le candidat progressiste-conservateur Barry Ogden est plus catégorique. Selon lui, oui, la course est serrée.

J'ai travaillé très fort, parce que Saint-Jean-Havre est très compétitive avec quatre partis. Barry Ogden, candidat progressiste-conservateur

À titre d'enseignant, il soutient que davantage de ressources doivent être déployées dans les écoles.

Nous devons résoudre ce problème d'avoir les écoles les plus anciennes, le taux de pauvreté infantile le plus élevé et le plus grand nombre d'analphabètes.

Gerry Lowe est candidat pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Photo : Julia Wright / CBC

Un conseiller municipal pour les libéraux

Du côté des libéraux, c’est le conseiller municipal Gerry Lowe qui est candidat.

Âgé de 76 ans, il s'est fait connaître comme propriétaire d'une entreprise de taxi, pompier, représentant syndical pour Postes Canada et propriétaire de dizaines de bars, restaurants et salles de billard.

Je connais assez bien les problèmes de la circonscription et ce qui doit être fait à Fredericton pour rendre la ville plus prospère. Gerry Lowe, candidat pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick

Ses principales préoccupations portent sur le logement abordable et la fiscalité. Il souhaite notamment un contrôle accru des évaluations foncières et des impôts fonciers.

Wayne Dryer est candidat du Parti vert dans la circonscription. Photo : Julia Wright / CBC

Un candidat vert persévérant

Wayne Dryer, le candidat pour le Parti vert, se présente aux élections provinciales pour la 3e fois.

Le fait qu’il habite la circonscription depuis une trentaine d’années est un avantage, juge-t-il. Je suis là depuis longtemps, cela augmente mes chances d'être élu.

Reconnaître qu’il y a des injustices envers les membres des Premières Nations et s'opposer aux forces économiques importantes qui contrôlent le Nouveau-Brunswick figurent parmi ses grandes priorités.

Les vraies décisions qui touchent les Néo-Brunswickois ne sont pas prises par l'Assemblée législative. [...] Elles sont le fruit de forces économiques plus importantes. Wayne Dryer, candidat du Parti vert

À Saint-Jean-Havre, la participation au scrutin est traditionnellement faible. Moins d’un électeur sur deux (46 %) s’était prévalu de son droit de vote en 2014.

Avec les informations de Michel Corriveau