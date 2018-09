Un texte de Mathieu Massé

Selon le sondage 2018 de l'ACP, les Canadiens ne profitent pas assez de la bonne situation économique du pays pour rembourser leurs dettes ou pour mettre de l'argent de côté pour la retraite.

Mais dans les provinces atlantiques, il n'est pas toujours facile d'épargner : 49 % des travailleurs de la région vivraient d'une paie à l'autre, un pourcentage plus élevé que la moyenne nationale, située à 44 %. Le sondage révèle également qu'en Atlantique, 41 % des travailleurs dépensent la totalité de leur paie nette. Cette statistique est, là aussi, plus élevée que la moyenne nationale de 35 %.

Début du graphique (passez à la fin)





Les travailleurs de l'Atlantique dans une position précaire

● 49 % des travailleurs de l'Atlantique vivent d'un chèque de paie à l'autre ( 44 % moyenne nationale)



● 25 % disent ne pas pouvoir trouver 2000 $ rapidement en cas d'urgence. ( 20 % moyenne nationale)



● 96 % des répondants sont endettés ( 94 % moyenne nationale)



● 66 % disent épargner 1/4 ou moins de leur objectif de retraite ( 72 % moyenne nationale) des travailleurs de l'Atlantique vivent d'un chèque de paie à l'autre (moyenne nationale)disent ne pas pouvoir trouver 2000 $ rapidement en cas d'urgence. (moyenne nationale)des répondants sont endettés (moyenne nationale)disent épargner 1/4 ou moins de leur objectif de retraite (moyenne nationale)







Fin du graphique (passez au début)

Travailler sans arrêt

Vivre d'un chèque de paie à l'autre, Lucie Philippe connaît bien ce défi. Elle a élevé ses trois enfants seule à Edmundston. Pour y arriver, elle a dû travailler sans compter ses heures.

J'ai dû faire beaucoup beaucoup beaucoup d'heures. Faire 75 heures par semaine, c'était normal pour moi. Lucie Philippe

Lucie Philippe a élevé ses trois enfants seule. Photo : Radio-Canada/Bernard Lebel

Quand elle a appris qu'un travailleur sur quatre en Atlantique n'arriverait pas à trouver 2000 $ en cas d'urgence ou d'imprévu, elle n'était pas surprise. C'est certain que s'il arrivait des imprévus, c'était pas un cadeau. J'ai fini de payer ma maison cette année, mais je peux te dire que je l'ai hypothéquée pas rien qu'une fois.

Les enfants de Lucie Philippe sont maintenant adultes et ont quitté la maison. Les choses sont plus simples, mais en regardant le chemin parcouru, les souvenirs sont parfois difficiles. Les réunions de famille, j'en manquais pas une. Mais je travaillais jusqu'à une heure de l'après-midi. J'allais à mon souper de famille à Saint-Quentin, à une heure d'ici, puis après le souper [et les] cadeaux, je disais "OK les enfants, hop on embarque, parce que je travaille de nuit ce soir". Pis ça, ça a duré plusieurs années.

Pas seulement les pauvres

Gaetano Gagliardi, conseiller à l'ACP, rappelle toutefois qu'à l'échelle canadienne, les statistiques qui ressortent du sondage ne s'appliquent pas uniquement chez les personnes en situation de pauvreté. D'après le sondage, on a vu que la moyenne du revenu par ménage, de plus en plus, est supérieure à 125 000 $ par année et que les répondants travaillent 90 % du temps à temps plein , dit-il.

Julie Caissie, présidente de l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'économie familiale. Photo : Radio-Canada/Gilles Landry

Julie Caissie, présidente de l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'économie familiale, abonde dans le même sens. Elle a commencé sa carrière en tant qu'intervenante en économie familiale et se souvient des gens qu'elle a guidés.

J'ai accompagné beaucoup de familles avec peu de sous, mais aussi beaucoup de familles aisées. Julie Caissie, présidente de l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'économie familiale

Elle croit que l'éducation pourrait jouer un très grand rôle pour des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. [Il faut] s'assurer que les gens comprennent les composantes d'un budget. Puis de savoir que quand on vit avec un déficit mensuellement, puis que ça continue, c'est comme une boule de neige.

Jean-Claude Basque, du Front pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Ian Bonnell

Pour Jean-Claude Basque, du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, il est important de mentionner qu'en Atlantique, le salaire médian est parmi les plus bas au Canada. On sait aussi qu'au Nouveau-Brunswick, 35 % de tous les employés font moins que 15 $ de l'heure, donc un salaire brut d'à peu près 30 000 $. Ça donne une éducation que oui il y a des gens qui travaillent, mais il y a beaucoup de personnes qui en arrachent.

Le planificateur financier Mario Nadeau estime que la base des finances personnelles se trouve dans la discipline. Photo : Radio-Canada/Gilles Landry

Toutefois, le planificateur financier Mario Nadeau indique qu'il ne faut pas se leurrer : quand il est question de budget et d'épargne, c'est bien souvent une question de discipline. Les dépenses, c'est souvent ce qu'on n'arrive pas à contenir. Ce qui arrive, c'est que les gens dépensent, ils ont des besoins, mais des fois c'est plutôt des désirs. Là, ils font des écarts et ça prend beaucoup de temps à se rattraper.

Peu d'épargne pour la retraite

Selon les données du sondage, 96 % des répondants en Atlantique sont endettés (94 % à l'échelle nationale) et 45 % disent être accablés par leurs dettes (40 % à l'échelle nationale).

Quand il vient le temps de penser à la retraite, 66 % des Canadiens de l'Atlantique disent épargner à peine un quart de leur objectif fixé, statistique positive comparée au 72 % de la moyenne nationale.

Malgré tout, l'âge de retraite ciblée n'a pas changé. On espère toujours qu'à 61 ans, on aura accumulé assez pour se permettre de cesser de travailler, alors que 41 % des travailleurs de l'Atlantique affirment qu'ils auront besoin d'une cagnotte d'un million de dollars pour y arriver.

De manière réaliste, 33 % croient toutefois qu'il leur faudra travailler plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu il y a cinq ans. La raison principale : le manque d'épargne retraite.

Conciliation travail-famille

D'après le sondage, ce serait la première fois que les travailleurs se préoccupent davantage de l'équilibre travail-famille (33 % à l'échelle nationale) que d'obtenir un salaire plus élevé (26 %).

Le rapport indique que cette statistique est encore plus accentuée par les milléniaux dans la trentaine, qui sont 38 % à dire que cet équilibre est le facteur le plus important.