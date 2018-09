Avec les informations de Piel Côté

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, a formulé cette demande mardi matin, alors qu'il présentait sa liste d'enjeux électoraux.

Notons que la construction du centre de radio-onconlogie devrait débuter en janvier 2019, mais si les coûts peuvent être diminués, Sébastien D'Astous affirme que sa ville doit être reconsidérée, spécialement parce que des spécialistes oeuvrent déjà à Amos.

Je me fais porteur du dossier aujourd'hui. Si à Rouyn-Noranda, il est pour y avoir des dépassements de coûts avant même de donner le contrat, je pense qu'on devrait réévaluer la possibilité de le faire chez nous. On a de l'espace pour le faire et on a des spécialistes , estime-t-il.

Luc Blanchette en désaccord

Lorsque mis au courant de cette demande, le ministre responsable de la région sortant, Luc Blanchette, a rapidement fait connaître son désaccord.

On ne remet plus les choses en question, ça ne se retournera pas comme situation, ça sera toujours Rouyn-Noranda qui sera retenue comme site , prévient-il.

M. Blanchette s'est dit déçu que cette demande revienne dans l'actualité. Selon lui, ce genre de formulation peut inquiéter la population sur la mise en place du projet.

« Le MTQ n'investit pas assez » - Sébastien D'Astous

Pour le maire d'Amos, il est grand temps que l'on accorde davantage d'attention à sa municipalité. Il estime même qu'un rattrapage doit être fait en termes d'investissements sur le territoire d'Amos.

Tout le monde a reçu des sommes pour son aéroport, à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. Nous, Québec nous a donné environ 150 000 $ pour un projet de 3,4 millions de dollars dans notre aéroport. Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Parmi les enjeux soulevés par la Ville d'Amos, les élus estiment que le ministère des Transports est inefficace dans sa façon de travailler.

Selon eux, les investissements routiers sont insuffisants et les processus, trop longs. Les élus demandent entre autres que les deux projets de carrefours giratoires sur la 101 soient priorisés.

Gouvernement de proximité

Ils demandent aussi que Québec accepte les municipalités comme de véritables gouvernements de proximité.

Enfin, le maire d'Amos demande également l'appui financier du gouvernement pour améliorer les infrastructures.

Il veut d'abord rénover la piscine du centre de réadaptation en déficience intellectuelle Clair Foyer et agrandir certains gymnases de la Commission scolaire Harricana.