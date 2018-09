La campagne est articulée autour de cinq messages clés :

On doit être âgé de 19 ans ou plus pour acheter ou consommer du cannabis au Manitoba.

On peut avoir en sa possession jusqu’à 30 grammes de cannabis dans un lieu public.

Il est interdit de cultiver du cannabis à la maison.

Il est interdit de fumer ou de vapoter du cannabis en public.

On ne peut acheter du cannabis qu’auprès d’un détaillant autorisé.

Ces messages ont déjà commencé à être diffusés sous forme d’affiches et sur Internet, partout dans la province. « La campagne sera en français et en anglais dans des espaces publics : autobus, toilettes publiques, etc., et aussi dans les médias sociaux donc Facebook, Instagram et autres », précise Kristianne Dechant, responsable des communications à la Régie.

L’année dernière, la Régie a mené un sondage anonyme auprès de 1200 Manitobains. L’enquête a montré que les personnes interrogées étaient pour la plupart au courant de la légalisation à venir du cannabis, mais souhaitaient recevoir de l’information claire et détaillée sur ces changements et ce qu’ils impliquent.

Deux des cinq affiches publicitaires, en français, créées par la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba. Photo : Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba

« Nous voulons nous assurer que les Manitobains sont au courant des règles et des lois qui encadrent le cannabis dans la province, et [là-dessus], notre gouvernement placera toujours la santé et la sécurité des Manitobains en premier », souligne le ministre manitobain de la Justice, Cliff Cullen.

Dossier à consulter : Cannabis, les effets de la légalisation

Le coût de cette première phase est estimé à environ 250 000 $. Le deuxième volet de cette campagne de sensibilisation, qui sera lancé en octobre au moment où le cannabis sera légal, se concentrera sur les stratégies pour une consommation sécuritaire.

Elizabeth Stephenson est la directrice générale de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba. Photo : Radio-Canada

« De nos jours, on est tous bombardés, toute la journée, de faits et d’information qui viennent de nos familles, amis, des médias, des blogues. C’est vraiment pour cette raison qu’on a pensé qu’il fallait lancer une campagne comme celle-ci, pour s’assurer que tout le monde a la même information », résume Elizabeth Stephenson, directrice générale de la Régie des alcools, des jeux et du cannabis.

Pour ce qui est de la question de la consommation de cannabis au volant, la Régie rappelle que la Société d'assurance publique du Manitoba (MPI) a déjà créé des campagnes à ce sujet et poursuivra son travail de sensibilisation.