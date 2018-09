« Ce qu’il y a de plus choquant, c’est que ça a pris presque 40 ans pour commencer à corriger ces injustices », lance le grand chef des Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Garrison Settee.

Nous connaissions ces histoires depuis longtemps. Nous savions que ces violences avaient été commises contre nos femmes, mais c’est seulement maintenant que cela voit le jour. Garrison Settee, grand chef des Premières Nations MKO

Des allégations selon lesquelles des travailleurs d'Hydro-Manitoba auraient agressé sexuellement des femmes autochtones du nord de la province lors de la construction d'un projet hydroélectrique dans la région dans les années 1960 se trouvent dans un rapport de la Commission de protection de l'environnement (CEC).

L’organisme provincial indépendant est chargé d'étudier les répercussions sociales et environnementales du développement hydroélectrique sur les communautés avoisinantes.

Des témoins interrogés pour ce rapport font état de viols où ils ne pouvaient pas intervenir et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) est pointée du doigt pour ne pas avoir pris au sérieux ces plaintes.

Le grand chef des Premières Nations Manitoba Keewatinowi Okimakanak, Garrison Settee. Photo : Radio-Canada

« Des agressions horribles et systémiques [de même que] l’exploitation de femmes et des filles des Premières Nations MKO adjacentes aux développements hydroélectriques durent depuis longtemps. Mais le territoire des MKO ne va pas tolérer la victimisation et l’abus de nos sœurs, quelle qu'en soit la forme », déclare M. Settee.

MKO, un groupe de revendication politique qui représente 30 Premières Nations du nord du Manitoba, développera une « stratégie de guérison » pour « s’assurer que plus de mal ne soit pas infligé », à ces communautés, indique Garrison Settee. Il n’a pas précisé de mesures concrètes.

Le Grand Chef des MKO a remercié les femmes qui avaient témoigné aux audiences de la CEC pour leur bravoure.

Quant à la GRC, M. Settee a réclamé des excuses, et indiqué qu’elle devait être « très sérieusement » tenue responsable pour n’avoir pas pris au sérieux ces plaintes au fil des ans.

« Le racisme continue »

Garrison Settee a tenu à souligner que les problèmes de « racisme omniprésent et continuel » persistent autour du chantier de la centrale hydroélectrique de Keeyask.

Il va y avoir un changement du paradigme selon lequel les affaires sont menées sur les terres des MKO. Garrison Settee, Grand Chef de MKO

Le racisme se répand jusqu’à la salle de conseil d’Hydro Manitoba, fait valoir Martina Saunders, ancienne vice-présidente du conseil d’administration du Partenariat Keeyask Hydro Power.

« C’était très difficile de tenter de faire quoi que ce soit », lance-t-elle. Mme Saunders était vice-présidente de 2014 à sa démission, en 2017.

« Je me sentais isolée par le conseil d'administration parce que quand j’évoquais des problèmes, tous devenaient très inconfortable. Les enjeux que je soulevais ne recevaient pas une attention adéquate de la part d’Hydro », poursuit-elle.

Martina Saunders a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba en 2017. Le porte-parole d'Hydro-Manitoba, Bruce Owen, affirme que la société de la Couronne n’était pas au courant de cette plainte.

Martina Saunders, ancienne vice-présidente du conseil d’administration du Partenariat Keeyask Hydro Power. Photo : Radio-Canada

« Nous connaissons les opinions de Mme Saunders et nous ne sommes pas d’accord avec son point de vue. Nous avons seulement appris aujourd’hui, grâce aux médias, qu’elle avait porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba. Nous allons coopérer avec ce processus s’il va de l’avant », dit-il.