Un texte de Gilles Munger

En marge de la conférence de presse sur le programme régional de son parti, Marie-Francine Bienvenue estime d'abord que la présence de grands méthaniers liée au projet de terminal de liquéfaction du gaz naturel de GNL Québec serait néfaste pour la rivière Saguenay.

Au sujet de la mine d'Arianne Phosphate et du terminal maritime de Port-Saguenay à Sainte-Rose-du-Nord, elle parle d'une aberration. Ils ont fait un plan d'affaires avec le phosphate à tel prix et puis, là, le prix a baissé. C'est pas rentable pantoute Arianne Phosphate et on veut quand même faire le port.

La candidate dans Dubuc fustige aussi le gouvernement libéral qui dépensera 248 millions de dollars dans le projet de BlackRock et au port de Grande-Anse. Elle estime que ces sommes seraient mieux dépensées si elles étaient investies dans les petites municipalités.

Programme électoral

Dans les autres sujets abordés en conférence de presse, les candidats de Québec solidaire proposent de nationaliser les centrales hydroélectriques comme celles de Rio Tinto et de Produits forestiers Résolu.

Le candidat dans Chicoutimi, Pierre Dostie, estime qu'il s'agit de l'un des moyens pour augmenter les redevances versées dans la région pour les ressources naturelles.

Préfets élus au suffrage universel

Québec solidaire propose d'autre part de revoir la fiscalité et la gestion municipale dans la région. Le parti voudrait voir renaître un conseil régional de développement pour remplacer les conférences régionales des élus, abolies par le gouvernement Couillard.

Le parti souhaite aussi forcer l'élection des préfets des municipalités régionales de comtés (MRC) au suffrage universel comme cela se fait déjà dans la MRC de Maria-Chapdeleine.