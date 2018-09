Philippe Richard, qui est membre du conseil d'administration du TPA, a été choisi comme porte-parole à ce sujet.

Le contrat de Maurice Arsenault venait à échéance en juillet 2018 et nous, le conseil d'administration, on a fait une évaluation et on a décidé de ne pas renouveler le contrat pour des raisons qu'on ne divulguera pas, explique-t-il. On a aussi décidé d'une nouvelle structure, avec une codirection générale, ce qu'on n'avait pas auparavant.

Maurice Arsenault n'est plus le directeur artistique et général du Théâtre populaire d'Acadie Photo : Radio-Canada

Il n'a pas été possible d'obtenir les commentaires de Maurice Arsenault.

Philippe Richard donne un coup de chapeau à l'ex-directeur général. Monsieur Arsenault était avec le TPA depuis plusieurs années. La contribution que Maurice a faite au TPA est quand même importante.

Les personnes intéressées par un poste à la Direction artistique et codirection générale du Théâtre Populaire d'Acadie ont jusqu'au 24 septembre prochain pour postuler.

Silence autour d'une enquête interne

Par ailleurs, monsieur Richard n'a pas voulu faire le point au sujet d'une enquête en cours au TPA sur un cas présumé de harcèlement sexuel. En mai dernier, le TPA a suspendu un de ses employés à la suite d'une plainte.

Philippe Richard, membre du conseil d'administration du Théâtre populaire d'Acadie Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est du processus d'enquête, pour protéger les parties en cause et assurer la confidentialité du dossier, on n'émettra aucun commentaire à ce sujet , explique Philippe Richard.

Ainsi, le TPA refuse de dire si l'enquête est terminée ou non.