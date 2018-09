Un texte de David Rémillard

Dans une sortie sans équivoque, le député de Rosemont a réclamé ni plus ni moins que la démission de M. Caire, dont la carrière politique « devrait être terminée ».

Pour le chef péquiste, M. Caire, considéré par ses adversaires comme le chien de garde de l’éthique à la Coalition avenir Québec (CAQ), a erré en acceptant un prêt de 55 000 $ du maire L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger.

« Tu es député, tu prends un prêt d’un maire important de ton comté, bien si tu n’as pas compris que ce n’était pas éthique, tu n’as pas d’affaire en politique », a lancé M. Lisée, qui faisait campagne à Carleton-sur-Mer, mardi. « Éric Caire s'est disqualifié au plan éthique. Si c'était dans mon parti, je dirais la même chose. »

Imaginez que Régis Labeaume ait donné un prêt à Agnès Maltais Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Le prêt en question a été octroyé il y a un peu plus d’un an par M. Loranger. Il était consenti à Marie-Ève Lemay, ex-conjointe de M. Caire. Le couple était en processus de séparation et Mme Lemay devait trouver des liquidités pour l’achat d’une propriété et l’ameublement.

Alors directrice du cabinet du maire de L’Ancienne-Lorette, ce dernier a proposé une aide financière. M. Caire a dû cosigner le prêt puisqu’il était lié à une offre d’achat sur une propriété avec Mme Lemay.

La commissaire à l’éthique, à qui M. Caire avait déclaré le prêt, l’a enjoint en avril de rembourser rapidement la somme pour éviter un « conflit d’intérêts potentiel ». Le prêt a été remboursé dans sa totalité en juin et la commissaire a jugé que la situation était « régularisée ».

M. Caire a admis avoir commis une erreur, la semaine dernière, au lendemain où toute cette affaire a été éventée au conseil municipal de L’Ancienne-Lorette.

Attaquées répétées

Malgré ses explications, ses adversaires le talonnent depuis des jours. Les libéraux ont demandé à voir les conditions initiales du prêt et ont affirmé, par la bouche du ministre sortant de la Santé, Gaétan Barrette, qu’il y avait matière pour une enquête de l’Unité permanente anticorruption.

Éric Caire, député de La Peltrie Photo : Radio-Canada

Jean-François Lisée avait quant à lui déclaré, comme première réaction, que le « vernis éthique » de la CAQ avait complètement fondu puisque le chef François Legault a passé l’éponge sur le cas de M. Caire. Le chef péquiste a parlé d’un « point tournant » dans la campagne.

François Legault a concédé que son député expérimenté avait fait une erreur, mais s’était dit satisfait que le prêt soit remboursé et la situation corrigée auprès de la commissaire à l’éthique.

Piqué au vif par toutes ces attaques, Éric Caire a dénoncé dimanche, sur sa page Facebook, une campagne de salissage à son endroit.