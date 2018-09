Très simple, n’est-ce pas?

Mais faire son pain, c’est bien plus que ça. Pour plusieurs, c’est un rituel, une façon de mieux nourrir sa famille, car on sait ce que nos proches vont déguster.

Se lever tôt le matin pour cuire son pain avant le déjeuner nous paraît parfois de l'histoire ancienne, mais c’est de nouveau très à la mode. Chacun y va de sa recette. Cela devient une expérience avec ses enfants. On le cuit sur la plaque, dans un chaudron, sur le BBQ, on laisse la pâte monter ou pas, on utilise le blé ou l'épeautre, il y a mille et une recettes.

Mais avez-vous déjà manqué votre pain?

Moi, oui.

Qu’à cela ne tienne, on en a fait une focaccia!

Le retour aux sources nous fait du bien. L'impression de se connecter avec ce qui fait du bien à notre corps n’est pas seulement une mode, c’est une façon active de mieux se nourrir.

Les mains dans la farine, dans la pâte collante et le pétrissage du pain sont autant de thérapies maison. Le temps que l’on a pour penser et rêver est très salvateur. Faire son pain avec les enfants c’est leur apprendre à aimer manger sainement, à comprendre ce que cela nécessite de temps pour bien se nourrir. On leur apprend à s’amuser en créant et en nettoyant après, toute cette farine qui blanchit la cuisine et les petits nez.

Faire soi-même quand c’est possible les aliments que nous mangeons est un exemple parmi tant d’autres du mieux-être auquel nous aspirons tous. Les premiers gestes pour transmettre aux jeunes les connaissances commencent par le plaisir de cuisiner ce que l’on aime manger et partager.

Et qui n’aime pas le pain…

Moi je l’aime chaud avec un bon morceau de beurre qui fond et saupoudré de fromage Romano fraîchement râpé.

Voilà, juste à y penser j’ai pris ½ kilo !!!!