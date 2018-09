En plus de la douceur ou du piquant de leur goût, les herbes sont de belles plantes aux couleurs et aux formes variées et aux qualités exceptionnelles. Si on laisse les fleurs venir à maturité, elles sont très belles et très odorantes.

J’étais récemment à la recherche de fleurs, plantes et fanion de carottes pour préparer un bouquet pour le salon, quand j’ai vu les petites fleurs roses et blanches de mon basilic rouge. J’ai eu l’idée de former un petit bouquet odorant. J’ai choisi un beau petit verre à scotch de mon chum (il ne le sait pas!!) et j’ai formé un petit bouquet à l’odeur sublime et au coup d’oeil agréable.

Agrémenter sa vie d’odeurs, de jolies couleurs et de saveur exceptionnelles, c’est un des plaisirs à s’offrir, surtout qu’aujourd’hui on peut cultiver à l’année les fines herbes dans la maison. Les magasins regorgent de petits pots aux couleurs agréables pour les conserver sur la tablette de la fenêtre ou pour les suspendre dans la cuisine.

Les fines herbes, c’est comme le chocolat, certains les aiment tendres et douces et d’autres corsées et piquantes.

Les fines herbes, c’est l’or de l’été.