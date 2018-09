L’un des porte-parole, Jacques Ouellet, indique que Solidarité Gaspésie souhaite ouvrir le dialogue entre les élus de tous les niveaux sur une démocratie plus citoyenne.

Le groupe, qui compte actuellement une dizaine de membres, veut faire valoir la nécessité de changer le mode de scrutin.

Solidarité Gaspésie souhaite qu’on établisse le mode de scrutin proportionnel mixte qui permettrait que chaque parti soit représenté à l'Assemblée nationale en tenant compte du pourcentage des votes obtenus.

Jacques Ouellet croit que la Gaspésie serait ainsi mieux représentée à Québec puisque les personnes élues, issues de partis différents, travailleraient ensemble pour le mieux-être des régions.

Avec le système actuel, on peut former une majorité avec une minorité de voix , constate-t-il. On s’aperçoit que les résultats, en termes de majorité, sont distorsionnés [sic] par rapport au vote populaire, par rapport à ce que les gens veulent.

Jean-François Lisée, François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois font front commun pour réformer le mode de scrutin au Québec Photo : Radio-Canada

M. Ouellet explique que le scrutin proportionnel mixte est un mécanisme qui permettrait de compenser un peu les voix qui sont portées par la population, mais qui ne se rendent jamais à l’Assemblée nationale.

On revient souvent là-dessus, mais on finit toujours par tasser la question , déplore le porte-parole.

Solidarié Gaspésie entend se pencher aussi sur des enjeux sociaux, économiques, culturels et environnementaux. L’éducation, l’occupation dynamique du territoire, le développement socio-économique, l’éducation et la gouvernance territoriale sont aussi dans la mire de Solidarité Gaspésie.