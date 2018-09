Un texte de François Messier

M. Legault et le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, ont réagi tour à tour à la sortie médiatique contre la CAQ faite lundi par les députés libéraux sortants Pierre Arcand, Isabelle Melançon et Marc Tanguay. La semaine dernière, deux autres candidates libérales, Christine Saint-Pierre et Marwah Rizqy, avaient aussi dénigré M. Legault.

« Je ne trouve pas ça très courageux de M. Couillard d’envoyer continuellement d’autres personnes faire une campagne négative à sa place », a commenté M. Legault en conférence de presse à Thetford Mines, après avoir assuré qu’il continuerait à faire une « campagne positive », comme le souhaitent les Québécois, selon lui.

Écoutez, Isabelle [Mélançon] et Marc Tanguay, je n’étais pas trop surpris. Ils ont déjà joué ce rôle-là, de mauvais garçon/mauvaise fille. J’étais surpris de voir Pierre Arcand accepter de jouer ce rôle-là. Je ne pense pas que c'est ce que la population souhaite. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

L’ex-ministre libérale Marguerite Blais, qui est passée à la CAQ et qui faisait campagne avec M. Legault mardi matin, s’est aussi jetée dans la mêlée, accusant son ancien parti de faire de la « vieille politique ». Selon elle, cela explique pourquoi les Québécois veulent changer de gouvernement.

« Quand on commence à faire du salissage, je pense que c’est comme un boomerang et que ça peut se retourner contre les autres », a-t-elle laissé tomber, après avoir elle aussi insisté sur la volonté de la CAQ de garder le cap sur la promotion de ces idées.

« Nous, on est sur le terrain, on fait notre campagne, et les gens, partout où je vais, […] ne veulent pas entendre parler de ces chicanes. Ils veulent entendre parler des mesures pour les familles, pour les enfants, pour les proches aidants, pour les personnes aînées », a-t-elle dit.

« Il ne faut quand même pas stériliser le débat politique », dit Couillard

Depuis Gaspé, où il faisait son annonce du jour, Philippe Couillard a refusé deux fois plutôt qu’une de répondre à la question d’un journaliste qui lui demandait s’il était à l’origine de la sortie de ses trois députés.

« C’est normal dans une campagne électorale de faire ça, c’est normal de critiquer les positions des autres partis. Si on ne faisait pas ça, on ne serait pas en campagne électorale », s’est-il défendu.

« On a un plan de campagne qui comprend largement des éléments positifs, mais ne vous méprenez pas, on va faire comme les adversaires le font à notre endroit, on va souligner les incohérences et les contradictions, et on aura un vaste champ de contradictions avec l’arrivée de M. [Christian] Dubé à la CAQ. »

On ne se plaindra pas de ça et on prendra l’occasion de le montrer à la population. C’est ça une campagne électorale, il ne faut quand même pas stériliser le débat politique. Philippe Couillard, chef du Parti libéral

M. Couillard a aussi noté qu’il avait été récemment critiqué par les candidats caquistes Geneviève Guilbault et Ian Lafrenière. « Ce sont des chefs? Tous les autres partis ont le droit de blâmer le PLQ, mais le Parti libéral ne peut pas critiquer les autres? Ce n’est pas ça une campagne électorale », a-t-il ajouté.

Le chef libéral a poursuivi sa réponse en évoquant des contradictions qu’il dit voir entre M. Legault et son nouveau candidat dans La Prairie, Christian Dubé, au sujet du rôle de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

« C’est loufoque. Si moi je ne le dis pas et que mon parti ne le dit pas, qui va le dire? Moi, je veux parler surtout de nos engagements, alors c’est normal que mon équipe participe au débat politique, je pense que l’opposé ne serait pas normal », a-t-il conclu.

« Ne faites pas semblant que vous ne le savez pas », lance Lisée à Couillard

Plus tôt dans la journée, Jean-François Lisée ne s’était pas fait prier non plus pour s’en prendre aux méthodes libérales, lors d’une conférence de presse à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie.

« Lorsque le premier ministre Couillard fait semblant qu’il n’est pas au courant qu’il y a du monde qui attaque la CAQ, et que c’est leur liberté, je lui dis : "bien, arrêtez donc de dire le contraire de la vérité" », a-t-il attaqué.

Vous êtes le chef de cette campagne, vous avez demandé à vos candidates et à vos candidats de faire une attaque sur la CAQ. Ne faites pas semblant que vous ne le savez pas, là. Les gens détestent l’absence d’authenticité. […] Moi, ça me gêne ce faux-semblant de M. Couillard. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Au cours des dernières heures, a ajouté le chef péquiste, M. Couillard « a donné une entrevue [où] il dit : "je tiens à rappeler qu’il n’y a pas eu d’austérité au Québec". Non mais tsé, tu es le seul à croire ça! » » a-t-il lancé.

M. Lisée a ensuite admis sans détour que le Parti québécois planifiait les attaques contre ses adversaires.

« Il est tout à fait normal que lorsque des positions qui nous semblent critiquables sont avancées par un autre parti, on les critique », a-t-il dit. « Parfois c’est le chef, parfois c’est quelqu’un d’autre. C’est organisé. On se demande le matin qui va critiquer. »

« Aujourd’hui, on apprend que M. [le ministre de la Santé, Gaétan] Barrette a donné une grande avancée technologique en santé au privé plutôt qu’au public », a-t-il expliqué, en référence à une nouvelle de La Presse révélant que la protonthérapie, utilisée pour combattre des cancers, sera offerte par une clinique privée.

« Alors Diane Lamarre [porte-parole du PQ en matière de santé] a commencé aujourd’hui, sur Twitter, à dire : "c’est scandaleux". Alors oui, c’est normal. Mais on ne va pas dire que ça surprend le chef. Alors M. Couillard devrait être authentique, devrait dire la vérité. »