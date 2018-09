Eva Hoffman et Timothy Rowe de l’Université du Texas à Austin ont aussi découvert les fossiles d’au moins 38 de ses bébés dans la formation géologique de Kayenta en Arizona, aux États-Unis.

Kayentatherium wellesi De l’ordre des thérapsides (Therapsida), anciennement appelés reptiles mammaliens. Ils ont évolué en différents groupes, dont les mammifères.

Du sous-ordre des cynodontes (Cynodontia). Ils possédaient déjà presque toutes les caractéristiques des mammifères, telles que les membres dressés, l'endothermie (le sang chaud) et certains détails du squelette. Leurs dents étaient complètement différenciées, leur boîte crânienne bombait à l'arrière, et beaucoup d'entre eux marchaient avec les pattes sous le corps. Les cynodontes pondaient encore. En outre, ils étaient herbivores et couverts de poils.

De la classe des synapsides (Synapsida). Les seuls toujours présents à la surface terrestre sont les mammifères, mais de nombreux groupes fossiles ont été découverts à ce jour.

De la famille éteinte des tritylodontidés (Tritylodontidae).

De reptiles à mammifères

Dans le règne animal, les mammifères sont connus pour avoir de gros cerveaux, mais aussi pour avoir de petites portées.

La description du fossile de cette mère et de sa progéniture d'un parent disparu des mammifères permet de documenter un des développements clés qui mèneront à leur évolution, c’est-à-dire le transfert d’énergie de la couvée vers le développement du cerveau.

Photo : Université du Texas à Austin

Ces bébés représentent un moment très important de l'arbre de l'évolution. Ils possèdent beaucoup de caractéristiques semblables à celles des mammifères modernes, ce qui permet de mieux cerner l'évolution des mammifères. Eva Hoffman et Timothy Rowe de l'Université du Texas à Austin

« La présence de tant de bébés, plus de deux fois la taille moyenne d'une portée d'un mammifère, a révélé que [Kayentatherium wellesi] se reproduisait d'une manière semblable à celle des reptiles », expliquent les auteurs de ces travaux publiés dans le magazine Nature (en anglais).

Des reptiles mammaliens

Selon les scientifiques, les bébés Kayentatherium wellesi se développaient probablement à l'intérieur d’œufs. « Ces spécimens venaient tout juste d'éclore quand ils sont morts », affirment-ils.

Photo : Université du Texas à Austin

De grosses couvées contre de gros cerveaux

L'analyse approfondie des restes à l'aide d'imagerie par tomodensitométrie a révélé que les crânes des bébés étaient des répliques à l'échelle réduite de ceux d'adultes, représentant environ le dixième de leur taille, mais autrement proportionnels.

Cette constatation contraste avec l’évolution des cerveaux des mammifères, qui ont des bébés qui naissent avec des visages raccourcis et des têtes bulbeuses menant au développement de gros cerveaux.

Le cerveau est un organe énergivore, mais la grossesse (sans oublier l'éducation des petits) est aussi processus énergivore. La présente découverte, qui montre que le Kayentatherium welles avait un cerveau minuscule et de nombreux bébés, laisse à penser qu'une étape essentielle dans l'évolution des mammifères a été le transfert énergétique de grosses portées contre de gros cerveaux. Une étape qui s'est déroulée plus tard dans l'évolution mammalienne.

Quelques millions d'années plus tard, les mammifères avaient incontestablement de gros cerveaux, et avaient incontestablement de plus petites portées. Eva Hoffman

« Il y a de nombreuses informations sur l'évolution du développement et de l'intelligence, ainsi que du comportement et de la physiologie des mammifères, qui peuvent être extraites à partir de ces fossiles remarquables, et maintenant nous avons la technologie pour les étudier », conclut Mme Hoffman.

Le cerveau humain

Mieux comprendre les étapes du processus évolutif de la reproduction qui a mené au développement du cerveau des mammifères permet aussi de mieux comprendre le développement de l'humain, y compris le développement de son propre cerveau.