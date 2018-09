Tôt les samedis matin, je chausse mes faux sabots roses en caoutchouc, mon vieux chapeau de paille qui est encore beau et je me rends avec café, gants, pelles et petite gratte dompter les mauvaises herbes de mon potager. J’adore voir les légumes aux feuilles vertes se découper sur le noir du sol manitobain quand tout est finalement bien désherbé. Les fleurs jaunes et oranges qui entourent mon potager agrémentent ma vision de ce petit carré de terre d’une dentelle colorée que j’aime regarder.

Je peste contre les abeilles qui veulent à tout prix m’accompagner selon le temps de l’été, ou contre le soleil trop chaud ou le vent trop fort. Et je m'empiffre de petites tomates oranges, jaunes et rouges. D’ailleurs, celles-là et les petits pois sont semés juste pour me nourrir durant ce dur labeur que je m’inflige chaque jour de congé.

Quand j'ai terminé, je retire ce chapeau de paille qui me protège des chauds rayons du soleil des prairies, j’étire mes muscles endoloris (je crois bien que j’en découvre de nouveaux chaque semaine) et je songe déjà à la recette que nous allons cuisiner pour le souper.

Ce soir, le steak sera bien grillé, les haricots seront tendres à souhait, les tomates juteuses et le kale que je tenterai de cacher dans la salade sera délicieux, même pour celui qui dit ne pas aimer cela.

Dommage qu’on ne puisse pas planter de steak dans le potager.