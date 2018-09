Je vous propose l’histoire de gens qui m’ouvrent le cœur de leur demeure et qui m’acceptent dans leur cuisine, qui pour moi est le lieu privé dans la maison. C’est là que les histoires se transmettent, que les rêves prennent forme et que les dilemmes se règlent. La cuisine, ce lieu propice à la discussion, délie les langues et laisse parler les émotions. Souvent, dans la cuisine on retrouve les objets tangibles de la vie de nos mères et grand-mères, objets gardés précieusement et retransmis à nos propres enfants. Un plat ébréché, un ustensile désuet, une vieille casserole dans laquelle les bouillis goûtent ceux de nos mères. Pour les chanceux, le livre de recettes familial avec les notes écrites de la main de notre mère.

La naissance de ce beau projet est arrivée tout simplement en janvier 2016. J’ai voulu combiner mon amour de la cuisine, ma volonté de rencontrer des gens généreux de leur temps dans leur quotidien et le plaisir de partager une passion commune. Après avoir lancé l’idée de ces recettes, des personnes y ont cru et m’ont permis de donner des ailes à ce beau projet. Il a pris forme, il est en constante évolution. C’est un projet en mouvement, ce qui lui donne tous les droits aux changements. Un seul point restera toujours : la passion. Elle devra être toujours présente pour faire évoluer cette démarche créative.

Sillonner les routes du Manitoba à la rencontre de gens ordinaires au cœur extraordinaire est un pur plaisir.

C’est un privilège pour moi d’être reçue dans vos demeures et en plus, ma gourmandise en est par le fait même elle aussi rassasiée!