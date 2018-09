Un texte de Thomas Gerbet

« Je suis étudiante et je n’ai pas les moyens de payer une amende aussi salée », raconte Trycia Thibodeau-Deneault, de Québec. Elle fait partie de ceux qui ont eu la désagréable surprise de découvrir une amende de 169 $ sur le pare-brise de leur voiture. Elle s'était stationnée à moins de cinq mètres d'une intersection.

À Longueuil, Nathalie Latendresse a fondu en larmes lorsqu'elle a vu le montant de la contravention en sortant de l'office municipal d'habitation qui offre des logements aux plus démunis. « Je vais le payer parce que j'ai commis une infraction, mais je trouve le montant effrontément exagéré », dit-elle.

Ils sont des dizaines de citoyens de partout au Québec à nous avoir fait part de leur mécontentement. Le Code de la sécurité routière, modifié en toute discrétion, au mois de mai, a plus que triplé le montant des amendes pour stationnement illégal.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a reproché aux libéraux de ne pas avoir publicisé ce changement au printemps. « Personne au gouvernement n'a dit ça quand ç'a été présenté. On le découvre », a-t-il indiqué. Le PQ promet de revenir sur la modification s'il est porté au pouvoir.